Angelique Boyer revela por qué no desea actuar en Hollywood

La actriz Angelique Boyer dejó claro que no tiene intenciones de probar suerte en Hollywood de la misma manera que lo han hecho varios de sus colegas mexicanos.

La intérprete francomexicana se ha convertido en una reconocida figura de las telenovelas mexicanas y ahora dio el salto al cine con su participación en la película “Socias por Accidente”. Tras su incursión en el cine, Boyer fue cuestionada por la prensa sobre si tiene deseos de probar suerte en películas de Hollywood. Sin embargo, la actriz dejó claro que no tiene intenciones de hacerlo.

Boyer, quien tiene una relación con el actor Sebastián Rulli, aseguró que no se imagina viviendo en otro país que no sea México.

“Yo no me veo viviendo en otro lado que no sea México, la verdad. Culturalmente no podría vivir allá, no. Mi sueño siempre ha sido este, ahora…”, dijo Boyer en un encuentro con la prensa.

Aunque actuar en grandes producciones de Hollywood no es su sueño, Boyer aplaude y reconoce a otros mexicanos que han tenido éxito en la gran pantalla fuera de sus fronteras.

“Aplaudo enormemente a todos los que se rifan y ponen a México en alto, como una Eiza, como un Poncho Herrera, como un Tony Dalton; soy fan, los amo y los admiro y nos debemos sentir muy orgullosos de ellos, pero nunca fue mi sueño”, dijo.

Angelique Boyer confesó que su sueño era conquistar la televisión mexicana. Recientemente, la actriz protagonizó un nuevo proyecto televisivo, la exitosa telenovela “Domenica Montero”, expresó la actriz.

“Mi sueño era ser estrella aquí y era un sueño compartido con mi familia y lo estamos logrando y pues vamos por más”, dijo la actriz..

Con su participación en la película “Socias por Accidente”, Angelique Boyer asegura que este fue un proyecto que disfrutó mucho realizar, principalmente por tratarse de una comedia.

“Estaba un poco nerviosa porque estaba muy acostumbrada al ritmo acelerado y a ser superefectiva en tiempos y además en género de comedia. Así que lo gocé muchísimo, enriquecí mi alma actoral. Me divertí en el set como pocas veces porque la comedia en el set, dicen: ‘Corte’ y te sigues riendo”, dijo.

Boyer forma parte de este elenco integrado también por Bárbara de Regil y Diego Klein. La historia se centra en dos mujeres muy diferentes que se vuelven socias tras enterarse de que fueron engañadas por el mismo hombre.

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