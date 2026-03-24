Cardi B se arrepiente de sus planes de someterse a una cirugía de reducción de glúteos

La rapera Cardi B se arrepintió de someterse a una cirugía para reducir el tamaño de sus glúteos. La artista, que se encuentra de gira con su “Little Miss Drama Tour”, había mencionado en el pasado sus planes de someterse a una reducción de glúteos tras terminar con su gira. Sin embargo, durante una entrevista para el programa Today with Jenna & Sheinelle, la ganadora del Grammy confesó que cambió de planes.

“Oh sí, sí, estaba diciendo eso, pero no lo voy a hacer. Solo iba a mostrar un poco de trasero, pero no tengo tiempo para eso”, dijo en la conversación.

La rapera aseguró que se siente muy cómoda con su cuerpo, cuatro meses después de dar a luz a su cuarto hijo, fruto de su relación con el jugador de la NFL Steffon Diggs. La artista señaló que se siente cómoda con sus imperfecciones.

“Me siento muy a gusto con mi cuerpo y todo lo demás. Tengo bastante celulitis, no sé si es por la edad o porque tengo cuatro hijos, pero me siento muy bien. Parece perfecto, sí, pero no lo es. Pero no pasa nada. Me encantan mis imperfecciones y todo lo demás, y me siento muy cómoda. Me siento muy bien”, dijo.

Anteriormente, Cardi B había sido grabada tras bambalina, mientras sostenía una conversación con Kehlani en la que aseguraba que se iría a Colombia para hacerse una cirugía de reducción de glúteos.

“Después de esta gira, no quiero saber nada de nadie durante tres meses. Me voy a Colombia. Que nadie me contacte. Nadie, nada. ¡Me voy a quitar este trasero!”, dijo en ese momento. Pero de acuerdo con las declaraciones recientes, la famosa rapera no tiene planes de someterse a una cirugía.

Cardi B es madre de cuatro niños. Kulture, de 7 años, Wave, de 4, y Blossom, de 1 año, nacieron fruto de su relación con el rapero Offset. Hace cuatro meses dio a luz a un niño de su relación con Steffon Diggs, de quien se separó en febrero tras el Super Bowl LX tras casi un año de relación.

Cardi B ha hablado abiertamente sobre sus cirugías y las malas decisiones que tomó al respecto. La rapera tuvo que someterse a una cirugía para extirpar el 95% de biopolímeros en sus glúteos, una sustancia ilegal que se aplicó de manera clandestina en Nueva York. Esto trajo como consecuencia problemas de salud. Es por eso que la cantante recomendó a sus seguidores no someterse a este tipo de intervenciones.

“Lo único que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y a veces estás demasiado delgada, y piensas: ‘¡Dios mío, no tengo suficiente grasa para poner en mi trasero!’, y recurres a las inyecciones en el trasero, ¡NO LO HAGAS!”, dijo en 2022 en una transmisión en vivo en su Instagram.

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