Cuánto dinero debes tener ahorrado para sustituir tu pago del Seguro Social al mes

Ante la incertidumbre sobre el futuro del Seguro Social, cada vez más personas se preguntan cuánto necesitarían ahorrar para reemplazar ese ingreso en la jubilación. La respuesta, según expertos, implica reunir una cantidad considerable de dinero para generar un ingreso mensual equivalente.

Actualmente, el beneficio promedio del Seguro Social en 2026 es de aproximadamente $2,071 al mes, tras un ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%, según la Administración del Seguro Social.

Esto equivale a cerca de $24,852 al año, una cifra que sirve como referencia para calcular cuánto capital se necesitaría para sustituir ese ingreso.

Los asesores financieros suelen utilizar una tasa de retiro anual para estimar cuánto dinero debe acumularse.

Una de las más comunes es del 4%, lo que significa que una persona puede retirar ese porcentaje de sus ahorros cada año sin agotarlos rápidamente.

Bajo este escenario, generar $24,852 anuales requeriría aproximadamente $621,000 en ahorros.

Sin embargo, si se adopta una estrategia más conservadora con una tasa del 3%, el monto necesario se eleva a cerca de $828,000.

Esta diferencia refleja un punto clave: sustituir el Seguro Social con ahorros propios implica contar con un capital mucho mayor, ya que este programa garantiza ingresos de por vida, algo que las inversiones no aseguran.

El dinero vale cada vez menos

Mientras el Seguro Social ajusta sus pagos anualmente para mantener el poder adquisitivo, los ahorros personales dependen del desempeño del mercado.

Con el paso del tiempo, incluso incrementos moderados en los precios pueden reducir significativamente el valor del dinero acumulado.

El impacto de los impuestos

Los retiros de cuentas como los planes 401(k) o las cuentas IRA tradicionales suelen gravarse como ingreso ordinario, mientras que otras inversiones pueden generar impuestos por ganancias de capital. Esto reduce el ingreso neto disponible para los jubilados.

Salud: uno de los mayores gastos

De acuerdo con el Commonwealth Fund, las primas de atención médica han aumentado más de 20%, lo que presiona aún más el presupuesto de las personas retiradas.

A esto se suma el riesgo de longevidad: los ahorros deben durar un tiempo incierto, mientras que el Seguro Social ofrece pagos de por vida.

No obstante, los expertos señalan que no todos necesitan reemplazar el 100% del beneficio.

Algunos jubilados pueden complementar sus ingresos con pensiones, trabajo parcial o beneficios conyugales, además de que retrasar la solicitud del Seguro Social puede incrementar el monto mensual recibido.

En conjunto, los cálculos muestran que sustituir completamente un cheque promedio del Seguro Social puede requerir entre $600,000 y $800,000 o más, dependiendo de factores como inflación, impuestos y estrategia de retiro.

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