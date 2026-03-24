Tribunal ordena regreso de beneficiaria hispana de DACA tras ser deportada

Un tribunal federal emitió una orden de auxilio de emergencia a favor de la hispana María de Jesús Estrada Juárez, beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien exigió al gobierno facilitar su retorno al país, tras detectarse graves deficiencias legales en el proceso de su deportación en febrero pasado.

La jueza de distrito Dena M. Coggins otorgó el lunes una orden de restricción temporal que obliga a las autoridades a coordinar el regreso de Estrada Juárez en un plazo máximo de siete días. El dictamen estipula que, una vez en suelo estadounidense, la demandante deberá recuperar el estatus que poseía antes de su expulsión el pasado 19 de febrero.

¿Qué implica la decisión de la jueza Coggins?

Esto incluye la restauración de todas las protecciones de DACA, procediendo legalmente como si la deportación nunca hubiera ocurrido.

Estrada Juárez fue deportada a pesar de contar con presencia legal y asistir a una cita migratoria programada. El gobierno justificó la medida mediante una “reinstalación de remoción” basada en una supuesta orden de 1998 emitida cuando ella era menor de edad.

Sin embargo, los registros demuestran que dicha orden nunca fue finalizada por falta de aprobación de un supervisor, requisito indispensable según las regulaciones federales. Asimismo, la ley impide la reinstalación de remoción si la última entrada al país fue legal; en este caso, la ciudadana ingresó por última vez con un permiso de permanencia temporal conocido como advance parole.

Testimonio de Estrada Suárez tras el fallo

Luego de la decisión, Estrada Suárez afirmó sentirse aliviada y esperanzada luego de conocer la decisión del tribunal, y habló sobre lo doloroso que fue haber dejado a su hija y su hogar.

“Me siento abrumada por el alivio y la esperanza tras conocer la decisión del tribunal. Estar separada de mi hija y de mi hogar ha sido increíblemente doloroso. Seguí las reglas y confié en el proceso, y solo quiero regresar con mi familia y reconstruir mi vida. Esta decisión me da esperanzas de que podré volver a casa pronto”, expresó Estrada Suárez.

Entretanto, su hija Damaris Bello comentó que las últimas semanas sin su madre fueron “devastadoras”, y agradeció al tribunal por el reciente fallo.

“Nada ha sido igual sin ella. Estamos muy agradecidos de que el tribunal haya reconocido que lo que se le hizo estuvo mal. Estamos contando los días hasta que ella esté de regreso donde pertenece”, apuntó Bello.

¿Qué sigue legalmente para la beneficiaria de DACA?

Las partes involucradas deberán presentar un informe conjunto sobre el estado del retorno en un periodo de diez días. El caso ha sido remitido a un juez magistrado para continuar con los procedimientos pertinentes mientras el equipo legal busca una reparación permanente y la rendición de cuentas por las fallas en el procedimiento administrativo.

“El tribunal reconoció lo que hemos argumentado desde el principio: la deportación de María fue ilegal porque el estatus de DACA la protegía de ser expulsada de los Estados Unidos. El fallo la reunirá con su hija, quien es ciudadana estadounidense”, manifestó Stacy Tochin, abogada de Estrada Suárez.

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