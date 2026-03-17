Costco retira Meatloaf por riesgo de salmonela: esto es lo que debes saber
Costco retira pastel de carne (Art. #30783) por posible salmonela en 26 estados, Puerto Rico y DC. No lo consumas y devuélvelo para un reembolso total
La confianza del consumidor y la prevención de enfermedades son claves, por ello, Costco anunció un retiro masivo de comida luego de detectar irregularidades microbiológicas en su Meatloaf con puré de papas Yukon.
Costco informó, a través de un comunicado, que la contaminación no proviene del proceso de cocción, sino de una materia prima externa integrada en el plato de un proveedor, Griffith Foods Inc que inició un retiro por riesgo de salmonela.
Detalles del producto afectado:
- Nombre: Pastel de carne con puré de papas Yukon y Glaseado.
- Fechas de vencimiento (Sell By): Entre el 05/03/2026 y el 16/03/2026.
- Periodo de venta: Del 2 al 13 de marzo de 2026.
Distribución de la alerta por zonas (Costco)
Los 26 estados afectados:
- Alabama
- Arizona
- California
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Colorado
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawái
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kentucky
- Maryland
- Michigan
- Mississippi
- Missouri
- Nevada
- Nuevo México
- Ohio
- Pensilvania
- Tennessee
- Utah
- Virginia
- Wisconsin
Distritos y territorios:
- Distrito de Columbia (Washington D.C.)
- Puerto Rico
Recomendaciones de seguridad:
- No consuma ningún producto que forme parte de este retiro.
- Devolución: Puede llevarlo a su Costco local para recibir un reembolso total.
- Riesgos de salud: La Salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves (y a veces fatales) en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, y otros con sistemas inmunológicos debilitados.
Nota importante: Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni enfermedades asociadas a este retiro.
En caso de alguna duda, ingrese al sitio oficial de servicio al cliente: https://customerservice.costco.com/.
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