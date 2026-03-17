Costco retira Meatloaf por riesgo de salmonela: esto es lo que debes saber

La confianza del consumidor y la prevención de enfermedades son claves, por ello, Costco anunció un retiro masivo de comida luego de detectar irregularidades microbiológicas en su Meatloaf con puré de papas Yukon.

Costco informó, a través de un comunicado, que la contaminación no proviene del proceso de cocción, sino de una materia prima externa integrada en el plato de un proveedor, Griffith Foods Inc que inició un retiro por riesgo de salmonela.

Detalles del producto afectado:

Nombre: Pastel de carne con puré de papas Yukon y Glaseado.

Pastel de carne con puré de papas Yukon y Glaseado. Fechas de vencimiento (Sell By): Entre el 05/03/2026 y el 16/03/2026 .

Entre el y el . Periodo de venta: Del 2 al 13 de marzo de 2026.

Distribución de la alerta por zonas (Costco)

Los 26 estados afectados:

Alabama Arizona California Carolina del Norte Carolina del Sur Colorado Delaware Florida Georgia Hawái Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland Michigan Mississippi Missouri Nevada Nuevo México Ohio Pensilvania Tennessee Utah Virginia Wisconsin

Distritos y territorios:

Distrito de Columbia (Washington D.C.)

(Washington D.C.) Puerto Rico

Recomendaciones de seguridad:

No consuma ningún producto que forme parte de este retiro. Devolución: Puede llevarlo a su Costco local para recibir un reembolso total. Riesgos de salud: La Salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves (y a veces fatales) en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, y otros con sistemas inmunológicos debilitados.

Nota importante: Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni enfermedades asociadas a este retiro.

En caso de alguna duda, ingrese al sitio oficial de servicio al cliente: https://customerservice.costco.com/.

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