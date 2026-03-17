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Costco retira Meatloaf por riesgo de salmonela: esto es lo que debes saber

Costco retira pastel de carne (Art. #30783) por posible salmonela en 26 estados, Puerto Rico y DC. No lo consumas y devuélvelo para un reembolso total

e ha emitido un retiro preventivo para el Pastel de Carne con puré de papas Yukon (Art. 30783) debido a una posible presencia de Salmonela en uno de sus ingredientes.

e ha emitido un retiro preventivo para el Pastel de Carne con puré de papas Yukon (Art. 30783) debido a una posible presencia de Salmonela en uno de sus ingredientes. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

La confianza del consumidor y la prevención de enfermedades son claves, por ello, Costco anunció un retiro masivo de comida luego de detectar  irregularidades microbiológicas en su Meatloaf con puré de papas Yukon.

Costco informó, a través de un comunicado, que la contaminación no proviene del proceso de cocción, sino de una materia prima externa integrada en el plato de un proveedor, Griffith Foods Inc que inició un retiro por riesgo de salmonela.

Detalles del producto afectado:

  • Nombre: Pastel de carne con puré de papas Yukon y Glaseado.
  • Fechas de vencimiento (Sell By): Entre el 05/03/2026 y el 16/03/2026.
  • Periodo de venta: Del 2 al 13 de marzo de 2026.

Distribución de la alerta por zonas (Costco)

Los 26 estados afectados:

  1. Alabama
  2. Arizona
  3. California
  4. Carolina del Norte
  5. Carolina del Sur
  6. Colorado
  7. Delaware
  8. Florida
  9. Georgia
  10. Hawái
  11. Illinois
  12. Indiana
  13. Iowa
  14. Kentucky
  15. Maryland
  16. Michigan
  17. Mississippi
  18. Missouri
  19. Nevada
  20. Nuevo México
  21. Ohio
  22. Pensilvania
  23. Tennessee
  24. Utah
  25. Virginia
  26. Wisconsin

Distritos y territorios:

  • Distrito de Columbia (Washington D.C.)
  • Puerto Rico

Recomendaciones de seguridad:

  1. No consuma ningún producto que forme parte de este retiro.
  2. Devolución: Puede llevarlo a su Costco local para recibir un reembolso total.
  3. Riesgos de salud: La Salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves (y a veces fatales) en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, y otros con sistemas inmunológicos debilitados.

Nota importante: Hasta el momento, no se han reportado lesiones ni enfermedades asociadas a este retiro.

En caso de alguna duda, ingrese al sitio oficial de servicio al cliente: https://customerservice.costco.com/.

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