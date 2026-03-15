Cirujano de Yailin La Más Viral cuenta detalles de la operación que le hizo a la dominicana 

Una de las operaciones más virales de este año es la que se hizo Yailin La Más Viral para reducir el tamaño de su cintura y tener una figura más definida.

Los resultados de esta cirugía han sorprendido a muchos, debido a cómo luce la intérprete de Bing Bong. Gracias a este revuelo, en programas como El Gordo y la Flaca se interesaron en conocer los detalles de la intervención con el cirujano Cristán Concepción.

En la entrevista explicó que el procedimiento abarcó las costillas décima, undécima y duodécima de ambos lados y que no se extrajeron, ya que cumplen un papel fundamental.

El doctor señaló que esta cirugía es mejor, ya que, a diferencia de la liposucción, el rango de cambio es mayor. “Ahora podemos abarcar cinco planos, cinco dimensiones, que son: piel, grasa, músculo, hueso y cartílago”, indicó.

Concepción respondió sobre las dudas de que Yailin pueda perder esta operación y aclaró que es clave que cuide su alimentación y ejercicios para no engordar.

En caso de quedar embarazada, el cirujano señaló: “Si la paciente sale embarazada o aumenta de peso, las costillas —en cuanto al embarazo— ellas de manera fisiológica amplían para tener el feto”.

Recomendó a las personas interesadas en hacerse una operación similar buscar cirujanos certificados para evitar malas intervenciones o problemas de salud más adelante.

En el show de televisión hubo varias reacciones. Por ejemplo, Raúl de Molina bromeó con que él tenía que hacerse algo así para adelgazar. Mientras tanto, Lili Estefan siente que no se ve algo real pues las proporciones no quedan equilibradas.

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