Yailin La Más Viral celebra el cumpleaños número 3 de su hija Cattleya con temática de Disney

La cantante dominicana Yailin La Más Viral quiso tener un recuerdo memorable en el cumpleaños número 3 de Cattleya, la hija que tuvo con su ex Anuel AA.

Esta fiesta tuvo una temática de Disney y contó con un gran despliegue para hacer del festejo algo increíble.

Delicados detalles, infraestructura y mucho color fueron protagonistas en esta fiesta en la que no faltaron personajes como Mickey y Minnie Mouse.

En el material que difundieron en redes sociales, se vio cómo se divirtieron con juegos, bailes y hasta un show de fuegos artificiales.

El gran ausente de la celebración fue Anuel AA, quien ha tenido varias diferencias con la cantante dominicana.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con cientos de mensajes a esta publicación. Algunos de los mensajes que dejaron fueron: “Todo hermoso, pero lo más hermoso es la bebé cómo está disfrutando”, “Hermosa celebración por todo lo alto para la princesa”, “Todo estaba precioso”, “Dime algo de esta belleza”.

Otros escribieron: “Para una madre, la felicidad de su hijo va por encima de cualquier cosa, y Yailin ha demostrado que no necesita de nadie para darle siempre lo mejor a su princesa. Todo estuvo precioso y lo más importante es que la bebé lo disfrutó”.

A pesar de todas las polémicas que ha protagonizado, Yailin La Más Viral se ha mostrado como una mujer dedicada al bienestar de su niña, por lo que busca generarle momentos inolvidables en su infancia.

Con este tercer cumpleaños, la pequeña “Cattleya” sigue creciendo rodeada de amor y atenciones, mientras los usuarios en redes esperan con ansias ver cuál será la próxima gran sorpresa en la vida de esta familia que, entre luces y controversias, no deja de ser noticia.

