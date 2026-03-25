Tribunal federal avala detención masiva de migrantes sin derecho a fianza

Un tribunal federal de apelaciones respaldó este miércoles la política impulsada durante el gobierno de Donald Trump que permite la detención masiva de migrantes mientras enfrentan procesos de deportación, sin acceso a fianza.

El tribunal federal de apelaciones determinó que el gobierno puede aplicar esta medida al considerar que está contemplada dentro del marco legal vigente.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito con una votación dividida de dos jueces a favor y uno en contra. La mayoría concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene facultades para detener a personas migrantes bajo este esquema mientras se resuelve su situación migratoria.

Un caso que marcó el fallo

La decisión judicial tiene como punto de partida el caso de Joaquín Herrera Ávila, ciudadano mexicano arrestado en Minneapolis el verano pasado. En una instancia previa, un juez federal de Minnesota había ordenado su liberación tras concederle un recurso de hábeas corpus. Sin embargo, el gobierno impugnó ese fallo, lo que llevó el caso a revisión en la corte de apelaciones.

El dictamen mayoritario fue elaborado por el juez Bobby Shepherd, nombrado por George W. Bush, y respaldado por L. Steven Grasz, designado durante lel gobierno de Donald Trump.

En contraste, el juez Ralph Erickson expresó su desacuerdo, ya que en su opinión, la Corte adoptó una interpretación novedosa del concepto de “extranjero que solicita admisión”, ampliando el alcance de la detención obligatoria sin que exista una modificación reciente en la legislación.

Impacto en varios estados

El Octavo Circuito tiene jurisdicción sobre siete estados del medio oeste, por lo que el criterio fijado influirá directamente en casos dentro de Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

En particular, el fallo adquiere relevancia en Minnesota, donde el DHS realizó recientemente el mayor operativo migratorio de su historia.

Además, la decisión se suma a un fallo previo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que en febrero validó una política similar en Texas, Misisipi y Luisiana, consolidando una tendencia judicial favorable a este tipo de detenciones.

Postura oficial

Tras conocerse la resolución, la fiscal general Pam Bondi celebró el resultado y lo calificó como un triunfo significativo en materia legal. A través de un mensaje público, sostuvo que la normativa ha sido clara y defendió su aplicación por parte del gobierno actual.

Este fallo refuerza el panorama legal en torno a la política migratoria impulsada durante la administración de Trump, especialmente en lo referente a la detención de migrantes sin derecho a fianza.

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