Fiscal de Filadelfia amenaza con arrestar agentes del ICE desplegados en aeropuertos

El fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, advirtió este miércoles que podría arrestar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegados en el aeropuerto de la ciudad para reforzar la seguridad ante la escasez de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

“Si cometes delitos dentro de la jurisdicción de la ciudad y el condado de Filadelfia, te procesaré. No acepto llamadas del presidente que digan: ‘Déjenlos libres’. El presidente no puede indultarte”, afirmó Krasner durante una conferencia de prensa.

El fiscal agregó que está dispuesto a detener a cualquier agente que actúe de manera ilegal en el aeropuerto, comparando la situación con los incidentes ocurridos en Minneapolis, donde se cometieron homicidios de personas desarmadas.

Despligue de agentes de ICE en los aeropuertos

Esta semana, agentes del ICE han sido vistos en aeropuertos de Filadelfia, Atlanta, Nueva York, Cleveland, Newark (Nueva Jersey), Houston, Phoenix, Pittsburgh, Nueva Orleans y San Juan (Puerto Rico). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a confirmar la ubicación de los agentes por motivos de seguridad operativa.

Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS, declaró a The Hill que el presidente Donald Trump está desplegando a cientos de agentes del ICE, financiados por el Congreso, en aeropuertos afectados por la escasez de personal. Según Bis, su presencia ayudará a reforzar los esfuerzos de la TSA para garantizar la seguridad y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos, aunque la ubicación exacta de los agentes no será revelada.

Trump indicó que los agentes permanecerán en los aeropuertos de todo el país mientras dure el cierre parcial del DHS. La disputa entre demócratas y republicanos ha impedido financiar completamente el DHS, debido a desacuerdos sobre las operaciones del ICE y la TSA.

Los demócratas exigen que se requieran órdenes judiciales para las operaciones de inmigración, el uso obligatorio de cámaras corporales y la retirada de mascarillas de los agentes. Trump ha declarado en redes sociales que apoya que los agentes usen mascarillas, pero les pidió quitárselas mientras trabajaban en los aeropuertos.

Una propuesta de Trump para poner fin al cierre de 40 días del DHS ha recibido críticas tanto de demócratas como de senadores republicanos conservadores, retrasando la votación que podría reabrir la TSA y otras agencias esenciales.

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