Hombre acusado de asesinato y agresión comparece ante juez por muerte de anciano en el metro

Se espera que el sujeto acusado de empujar a un hombre de 83 años a las vías del metro en el Upper East Side y asesinarlo se presente ante un juez este lunes para responder por cargos de asesinato y otros crímenes.

Identificado como Bairon Hernández, de 34 años, fue acusado de asesinato una vez que la víctima, Richard Williams, murió a causa de sus heridas nueve días después de que, de acuerdo con la policía, fuera empujado a las vías en la estación de Lexington Avenue–63rd Street la mañana del 8 de marzo.

Asimismo, está acusado de empujar a un hombre de 30 años a las vías del tren en la misma estación, cerca de la misma hora. La joven víctima fue llevada a un hospital en condición estable, informaron los funcionarios.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) describió los dos ataques como no provocados. Así, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que Hernández, proveniente de Honduras, ingresó irregularmente a Estados Unidos cinco veces y ha sido deportado cuatro, la última vez en 2020, informó Gothamist.

Según las autoridades, el hombre vive en Sunset Park y escapó de la estación de metro luego de las supuestas agresiones. Fue capturado dos días después.

NEW: Suspect Arrested after Veteran, 83, fighting for his life after he was pushed with another man onto subway tracks in Manhattan



Bairon Hernandez 34, from Honduras was arrested Tuesday morning and has been charged with attempted murder, attempted assault, and battery after… pic.twitter.com/yNWZZjjZjl — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) March 11, 2026

El abogado de Hernández, cuya representación se observó en los registros, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada a primera hora de este lunes.

Los datos del NYPD dicen que los delitos graves de transporte público registrados hasta el 22 de marzo de este año se mantienen prácticamente al mismo nivel que en la fecha similar de 2025; se han registrado más de 480 delitos de este tipo, siendo los hurtos los mayores, los ataques y los robos que constituyen gran parte de los incidentes.

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