Hispano lanzado al Metro de Nueva York por un indigente sobrevivió de milagro

«Me estaba pidiendo dinero. Cuando me negué a dárselo, me empujó», recuerda Manuel Hernández sobre el incidente casi fatal que sufrió en una estación del Metro en el Alto Manhattan cuando iba a trabajar.

El hecho sucedió en su estación habitual, Dyckman St. en Inwood, alrededor de las 3:40 p.m. del sábado 14 de marzo. «Estaba esperando el tren», declaró Hernández en español al Daily News.

La víctima de 35 años se fracturó la muñeca izquierda y se golpeó el rostro al caer sobre las vías, pero logró trepar de vuelta al andén antes de que llegara el siguiente tren de la línea A en dirección Downtown.

«El tren estaba a unos minutos de distancia, así que tuve el tiempo justo para volver a subir al andén», comentó. Los paramédicos lo trasladaron al Hospital NewYork-Presbyterian Columbia en condición estable.

La Policía de Nueva York había informado inicialmente que Hernández intervino en defensa de una mujer que estaba siendo acosada por el agresor; sin embargo, él aclaró que solo lo vio hablando con una mujer momentos antes de su propio altercado.

NYPD difundió el martes un video del sospechoso y solicita la colaboración ciudadana para identificarlo y dar con su paradero. «Ahora mismo, tengo miedo de tomar el Metro», confesó Hernández. «Quizás, si la policía lo atrapa, sentiré menos miedo».

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

La población sin hogar con frecuencia está asociada con hechos de violencia en NYC, como víctimas y victimarios en las calles, establecimientos comerciales y el transporte público. En 2022 se estimó que unas 350 personas indigentes estaban viviendo en campamentos en estaciones y trenes del Metro de Nueva York, según funcionarios de tránsito. En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.

Este fin de semana un hombre de Brooklyn (NYC) de 55 años murió luego de ser atacado por un extraño en la estación Penn Station de Manhattan. Previamente un desamparado fue quemado mientras dormía en esa misma céntrica estación.

La semana pasada Bairon Hernández, hombre sin hogar de 34 años, fue acusado de haber empujado a dos pasajeros al azar en una estación del Metro de Nueva York en el Midtown East de Manhattan. El caso generó críticas desde el gobierno federal, que criticó que el sospechoso deambulaba por la “ciudad santuario” a pesar de que había sido deportado ya 4 cuatro veces de EE.UU.

En julio William Blount fue condenado a cárcel de por vida por atacar brutalmente a martillazos en la cabeza a la científica Nina Rothschild durante un robo en una estación del Metro de Nueva York en Long Island City, Queens.

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave.