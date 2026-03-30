Laura Dern protagonizará la primera serie de ficción sobre el caso de Jeffrey Epstein

La actriz Laura Dern protagonizará la primera serie de ficción sobre el caso del magnate Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico y abuso de menores.

De acuerdo con la revista Variety, Sony Pictures Television está ofreciendo a los medios un proyecto de ficción sobre la investigación de Jeffrey Epstein. La historia está basada en el libro “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story”, de la periodista del Miami Herald Julie K. Brown, quien cubrió el escándalo de Epstein y cuya investigación no solo reveló la corrupción detrás de este caso, sino que también condujo al arresto de Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell.

De acuerdo con la descripción oficial, se trata de “un relato explosivo de una periodista de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales. Basándose en la experiencia de Brown como una reportera pionera del Miami Herald, el libro y la miniserie narran su incansable investigación de años que identificó a 80 víctimas, convenció a sobrevivientes clave para que declararan públicamente y condujo al arresto de Epstein y Ghislaine Maxwell”.

La adaptación del libro estará a cargo de Sharon Hoffman (“Mrs. America”, “House of Cards”) y Dern también será directora ejecutiva del proyecto.

Esta sería la primera serie de ficción sobre el caso de Jeffrey Epstein, un escándalo que involucró a figuras poderosas de la política, el entretenimiento e incluso de la monarquía británica. Hasta ahora, el escándalo solo había sido abordado en documentales y series documentales.

Laura Dern es una aclamada actriz, ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz de reparto’ por su papel en “Marriage Story’ en 2020. Acumula nominaciones por “Palm Royale”, “The Tale” y “Enlightened” y forma parte de franquicias como “Jurassic Park”, “Little Women” y “Star Wars: The Last Jedi”.

La historia de esta nueva serie se centrará en el histórico acuerdo de Epstein con fiscales federales. En 2004 los padres de una adolescente de 14 años denunciaron que Epstein había abusado de su hija.

Sin embargo, el magnate financiero logró un acuerdo con el que evitó la cadena perpetua. El fiscal federal Alexander Acosta firmó en 2008 un acuerdo que le permitió evitar cargos federales y cumplir solo 13 meses de una condena de 18, con régimen de salida laboral. Acosta renunció a su cargo en julio de 2019 tras el escándalo.

Epstein fue arrestado en 2019 y acusado de dirigir una extensa red de tráfico de menores. Sin embargo, se quitó la vida en agosto de ese mismo año en una prisión de Manhattan antes de poder ser sometido a juicio. Su expareja, Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores.

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