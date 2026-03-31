Gatos en adopción unen a dos ex rivales políticos de Nueva York: Mamdani y Curtis Sliwa

Un video humorístico protagonizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su exrival republicano, Curtis Sliwa, ha desatado una nueva controversia política en la ciudad, luego de que sectores conservadores reavivaran sospechas sobre un presunto “pacto de no agresión” entre ambos durante la campaña electoral del año pasado.

La polémica gira en torno a un sketch presentado el fin de semana en la tradicional gala benéfica Inner Circle, un evento anual donde periodistas y figuras políticas intercambian bromas y sátiras sobre la actualidad municipal. En el video, Sliwa aparece interpretando a un personaje llamado “Doctor Cliwa”, en una escena en la que administra una supuesta vacuna contra alergias a Mamdani, en referencia a la conocida afición del republicano por los gatos y a declaraciones previas del alcalde sobre someterse a tratamiento para poder tener una mascota en la residencia oficial.

Aunque el tono del video fue claramente humorístico, la participación conjunta de ambos políticos no pasó desapercibida. Críticos dentro del Partido Republicano sugirieron que este tipo de interacción refuerza la narrativa de que Sliwa habría suavizado su campaña en favor de Mamdani, contribuyendo indirectamente a su victoria.

Sin embargo, el propio Sliwa rechazó esas acusaciones durante una entrevista en el programa “Inside City Hall” de NY1, donde defendió el contenido del sketch y minimizó las críticas. “Todo era sobre los gatos”, insistió el excandidato republicano. “La gente se está poniendo demasiado melodramática”, añadió, subrayando que el mensaje del video se centraba en el amor por los animales, un tema que, según dijo, trasciende las divisiones políticas.

Sliwa también destacó que tanto él como Mamdani tienen estilos distintos pero efectivos para comunicarse con el público. Mientras el alcalde conecta con audiencias desde una narrativa política más estructurada, Sliwa aseguró que su experiencia en las calles y en el sistema de transporte le ha permitido desarrollar una forma directa de transmitir mensajes.

El líder de los Guardian Angels aprovechó la entrevista para ironizar sobre las acusaciones, refiriéndose a ellas como una supuesta “colusión felina”. Según explicó, la escena del video se inspiró en una coincidencia puntual entre ambos: el interés compartido en promover el bienestar animal. “Es la única idea en la que coincidimos”, afirmó.

Tensiones internas y el factor Cuomo

La controversia también ha traído de vuelta tensiones dentro del Partido Republicano en Nueva York, particularmente en relación con la decisión de Sliwa de mantenerse en la contienda electoral pese a presiones para que abandonara la carrera. Durante la campaña, varios líderes y estrategas conservadores le pidieron que se retirara para consolidar el voto opositor en torno al exgobernador Andrew Cuomo, quien buscaba regresar al poder enfrentando a Mamdani.

Sliwa recordó que se negó a ceder ante esas presiones, defendiendo su candidatura como una alternativa legítima para los votantes republicanos e independientes. “Andrew Cuomo sigue diciendo que debió haber sido alcalde”, comentó con tono crítico. “Pero incluso si todos mis votantes hubieran apoyado a Cuomo, él habría perdido”, agregó.

Además, el excandidato republicano mencionó que durante la campaña recibió críticas incluso del presidente Donald Trump, quien cuestionó su enfoque en temas como la protección animal y su propuesta de llevar gatos a la residencia oficial del alcalde, Gracie Mansion.

Para Sliwa, estas críticas reflejan una desconexión entre ciertos líderes políticos y las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. “A la gente le gustan los animales, sin importar si son demócratas, republicanos o independientes”, afirmó, sugiriendo que temas aparentemente triviales pueden tener un impacto significativo en la percepción pública de los candidatos.

A pesar de la controversia, ni la oficina del alcalde Mamdani ni otros actores clave han indicado que exista fundamento para las acusaciones de un acuerdo político encubierto. Por el contrario, el evento Inner Circle es conocido precisamente por su tono distendido y su tradición de sátira, donde las diferencias políticas suelen dejarse de lado momentáneamente en favor del humor.

Sin embargo, el debate generado por el video refleja divisiones más profundas dentro del espectro político local, especialmente en un momento en que los partidos buscan redefinir sus estrategias y liderazgos de cara a futuros procesos electorales.

Por ahora, Sliwa se mantiene firme en su postura: el sketch fue simplemente una pieza de entretenimiento con un mensaje ligero sobre el amor por los animales. Pero para sus críticos, la escena sigue siendo motivo de sospecha en una contienda que, meses después, continúa generando controversia.

Sigue leyendo:

* Menos dinero para cupones de renta en Nueva York: alcalde Mamdani cambia promesa electoral y reta al Concejo Municipal

* Mujer mordida por perro pit bull en Queens, Nueva York; policía lo baleó

* Cómo adoptar una mascota en NYC: requisitos, pasos y consejos clave para un proceso exitoso