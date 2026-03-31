Policía revela que Tiger Woods tenía un medicamento opioide cuando sufrió el accidente en Florida

La madrugada del viernes, un nuevo incidente volvió a colocar a Tiger Woods en el centro de la atención pública. El reconocido golfista, de 50 años, protagonizó un accidente vial en Jupiter Island, Florida, cuando su camioneta Range Rover terminó volcada tras intentar evitar una colisión.

En el primer contacto con los oficiales, el comportamiento de Tiger Woods llamó la atención. Los agentes detectaron signos evidentes de intoxicación: ojos “enrojecidos y vidriosos”, pupilas “extremadamente dilatadas” y movimientos descritos como “letárgicos y lentos”. No obstante, la declaración jurada señala que Woods se mostró “sumamente alerta y hablador” durante la interacción con las autoridades, condición que se mantendría a lo largo de la investigación preliminar.

Su habla sufrió alteraciones perceptibles, fenómeno registrado de manera reiterada por los policías, quienes también notaron que Woods llevaba una media de compresión sobre la rodilla derecha y presentaba una lesión visible en la pierna.

Durante la revisión de rutina, los oficiales hallaron dos pastillas de hidrocodona, un opioide recetado, en el bolsillo izquierdo del pantalón de Woods. La presencia de este medicamento fue consignada en la declaración jurada como uno de los indicios relevantes del caso. Consultado por el consumo de sustancias, Woods negó haber ingerido alcohol ese día y señaló que suele tomar medicamentos recetados, confirmando que había consumido su medicamento esa misma mañana. El golfista no detalló en ese momento la naturaleza exacta de la medicación, aunque posteriormente se especificó el hallazgo de los comprimidos.

🚨 TIGER WOODS RELEASED FROM JAIL — "HIGH ON DRUGS" AT 2 PM AFTER CRASH, POLICE SAY



Tiger Woods is out after spending 8 hours in a Florida jail cell following his latest crash.



But the details are raising serious questions.



• Police say he showed signs of drug impairment

•… pic.twitter.com/WRJ5vmNliQ — HustleBitch (@HustleBitch_) March 28, 2026

Otras dificultades de Tiger Woods

Los agentes sometieron a Woods a una prueba de sobriedad, procedimiento rutinario en estos casos. Durante la evaluación, el policía encargado observó que Woods cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha.

Se consignó que esa dificultad, al menos en parte, podría deberse a sus antecedentes médicos: Woods declaró haber sido sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna. El agente también especificó que, pese a esos factores, las facultades normales del conductor estaban afectadas, por lo que no se consideró capaz de conducir el vehículo de manera segura en ese momento.

El episodio derivó en el arresto inmediato de Tiger Woods bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y causar daños a la propiedad. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Martin, donde recuperó la libertad tras pagar la fianza estipulada. La foto policial de Woods circuló ampliamente en medios y redes sociales pocas horas después del incidente, alimentando aún más la repercusión pública del caso.

Este accidente se suma a un historial de incidentes viales protagonizados por el golfista. Woods ya había sufrido lesiones graves en un choque ocurrido en Los Ángeles en 2021, situación que requirió intervención quirúrgica. Además, estuvo involucrado en otro incidente en 2009, también en las cercanías de su residencia en Florida. Estos antecedentes se consideran relevantes para comprender el contexto actual de su vida personal y profesional, marcada por episodios de alto impacto mediático y consecuencias judiciales.

BREAKING: New images show the aftermath of the rollover crash involving Tiger Woods in Jupiter Island, Florida. | @TheStoryFNC pic.twitter.com/oQ8LTE1QCf — Fox News (@FoxNews) March 27, 2026

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