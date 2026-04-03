John Travolta debuta como director en el Festival de Cannes con “Propeller One-Way Night Coach”

El actor John Travolta debutará como director en el Festival de Cannes con “Propeller One-Way Night Coach”. Este proyecto es una adaptación de un libro homónimo que Travolta publicó en 1997 y está inspirada en su afición por la aviación.

De acuerdo con información de People, su hija Ella Bleu Travolta participa como parte del elenco. El reparto cuenta también con la participación de Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett y Olga Hoffmann.

En este libro, Travolta creó una historia para su hijo en la que refleja sus propios recuerdos de la infancia y su pasión por la aviación.

La historia sigue a Jeff (Shotwell), un niño que toma un vuelo con su madre con destino a Hollywood. En el trayecto vive una de las experiencias más emocionantes de su vida al tener inesperados encuentros con pasajeros, azafatas y otras personas que logran que este viaje se convierta en una verdadera travesía.

De acuerdo con People, esta película es la única obra de ficción publicada y marca su primer largometraje dirigido, según el medio estadounidense. Además, Travolta aporta autenticidad al relato al aportar su experiencia como piloto, ya que cuenta con más de 9,000 horas de vuelo y ha sido propietario de varios aviones.

Esta película debutará en el festival en la sección Cannes Premiere, reservada para obras de figuras consagradas o propuestas de especial interés. Después de presentarse en el festival, “Propeller One-Way Night Coach” se estrenará en Apple TV el 29 de mayo de 2026, una semana después de la clausura del festival francés.

El reconocido actor ya ha participado en Cannes con otros proyectos como la legendaria cinta “Pulp Fiction”, “She’s So Lovely” y “Primary Colors”.

Travolta se consolidó como una figura icónica de la cultura popular tras aparecer en clásicos como ‘Saturday Night Fever’ (1977), ‘Grease’ (1978), ‘Blow Out’ (1981) y ‘Hairspray’ (2007).

Asimismo, el reconocido artista ha ganado a lo largo de su carrera una Palma de Oro, dos nominaciones al Oscar, ganó tres Golden Globes y un Emmy.

Jett, el hijo de John Travolta, falleció el 13 de abril de 2009 en un trágico accidente cuando apenas tenía 16 años. El adolescente padecía la enfermedad de Kawasaki desde los dos años, y posteriormente se le diagnosticó autismo y sufría convulsiones con regularidad.

El joven falleció tras una convulsión en Bahamas cuando se encontraba de vacaciones con su familia. Tras la muerte de Jett, John Travolta y su esposa Kelly Preston quedaron profundamente afectados. Un año después nació Benjamín, una alegría para la familia en medio del dolor.

“Perdí a mi hijo hace unos años y pasé una mala época, y después de tres años de recibir mucho apoyo de mi iglesia y de la gente, mi familia y los fans, decidí que podía volver a trabajar, porque incluso me planteé retirarme”, relató el actor antes del estreno de la película Savages.

Sigue leyendo:

· John Travolta comparte un dulce tributo de cumpleaños a la fallecida actriz Olivia Newton-John

· John Travolta lamenta la muerte de Olivia Newton-John: “Tuyo desde el momento en que te vi”

· John Travolta rinde homenaje a su difunto hijo Jett en el que habría sido su cumpleaños 30