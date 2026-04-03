“Swapped”: Netflix presenta el tráiler de su nueva película animada

La plataforma de Netflix no para de compartir proyectos, para todos sus espectadores y en esta oportunidad, busca atrapar a toda la familia con una trama animada infantil que fue titulada “Swapped”, que se traduce como “Intercambiados”.

“Swapped” será estrenado el próximo 1 de mayo y este jueves, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica compartió el tráiler oficial de esta producción, el cual está generando miles de visualizaciones por lo interesante que luce la trama.

Sinopsis y protagonistas:

Esta película muestra la vida de los animales en un bosque que denominan “El Valle”, donde un ave tiene una disputa permanente con una pequeña criatura del bosque, semejante a una ardilla, pero en una de sus peleas caen por un barranco y sus cuerpos son intercambiados mágicamente.

Por ende, para sobrevivir tras llegar a una zona peligrosa del bosque, inconscientemente se vuelven los mejores aliados y logran unirse, para conformar una pareja invencible dentro del “Valle”.

La pequeña criatura, que lleva por nombre Ollie es interpretada por Juno Temple. Mientras que la voz del imponente pájaro es emitida por el actor y director Michael B. Jordan.

Director de “Swapped”:

Esta interesante trama promete atrapar y tocar los corazones de las familias, en una producción que es dirigida por Nathan Grano, director de “Enredados”, y que cuenta con la visión de John Lasseter, la mente creativa detrás de la saga de “Toy Story“; una fusión que genera grandes expectativas en torno a este proyecto.

A lo largo de la historia, muchas producciones de animación se han encargado de romper récords de audiencia por la historia que cuentan y su toque humanitario, “Swapped” espera ganarse justamente un lugar entre las películas más vistas a nivel mundial desde el 1 de mayo, cuando esté disponible.

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