Futbolistas en Turquía derribaron accidentalmente a una árbitra y se negaron a asistirla (Video)

Un incidente ocurrido en la Segunda División del fútbol de Turquía ha generado una intensa ola de críticas en redes sociales debido a la actitud de los futbolistas frente a una árbitra asistente.

Durante el encuentro entre el Bursaspor y el Mardin 1969 Spor, correspondiente a la jornada 31 de la categoría, la jueza de línea Esra Arıkboga fue derribada de manera estrepitosa tras recibir un impacto accidental en una disputa de balón. La controversia no surgió por la jugada en sí, sino por la aparente indiferencia de los jugadores involucrados, quienes no se detuvieron a asistir a la colegiada ni ofrecieron disculpas inmediatas tras la caída.

En una acción por la banda, Yusuf Erdogan, del Bursaspor, y Mehmet Manis, del Mardin 1969 Spor, chocaron mientras disputaban la posesión, provocando que una de las piernas golpeara con fuerza a Arıkboga. A pesar de lo aparatoso del impacto captado por las cámaras de televisión, la reacción de los deportistas fue continuar la búsqueda del esférico o quejarse de la acción, sin mostrar preocupación por el estado de la asistente. Fue el árbitro principal quien finalmente interrumpió el juego para verificar la salud de su colega y solicitar explicaciones a los implicados.

Numerosos usuarios en redes sociales expresaron su indignación ante lo que calificaron como una “vergonzosa” falta de deportividad, exigiendo incluso sanciones por parte de la Federación Turca de Fútbol debido a la ausencia de un gesto mínimo de cortesía, como ofrecer la mano para ayudar a la jueza a levantarse.

El episodio empañó el cierre de un partido que el Bursaspor ya dominaba en el marcador gracias a los goles de Ertugrul Idris Furat y Baran Basyigit. Pese a la dureza de la caída, Esra Arıkboga pudo reincorporarse a sus funciones tras unos minutos de recuperación al no presentar lesiones de gravedad.

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