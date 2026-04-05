Jugadora de UCLA Lauren Betts sufrió extraña afección respiratoria en la final del March Madness

La estrella de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) Lauren Betts protagonizó un momento de incertidumbre durante el primer cuarto de la final nacional disputada este domingo contra los South Carolina Gamecocks. La pívot de 22 años se vio obligada a retirarse de la cancha tras manifestar un problema respiratorio inusual mientras permanecía en el banquillo.

Según reseñó el Daily Mail, las imágenes de la transmisión mostraron a Betts encorvada y tosiendo sobre una toalla, mientras indicaba al personal médico de su equipo la sensación de tener un objeto obstruyendo su garganta.

UCLA star Lauren Betts was taken out in the 1st quarter of the National Championship after telling the bench that she had something stuck in her throat.



UCLA staff gave her an inhaler and examined Betts until she returned to the game in the 2nd quarter 🙌 pic.twitter.com/DARePwbygf — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 5, 2026

Ante la persistencia de las molestias, el cuerpo médico de UCLA procedió a realizar un examen físico detallado, que incluyó la revisión de la cavidad bucal de la jugadora frente a las cámaras. Como parte del protocolo de asistencia, se le suministró un inhalador y un gel energético con el fin de estabilizar su condición.

Tras esos minutos de evaluación y tratamiento preventivo, Betts logró superar el malestar y se reincorporó a la acción del partido durante el transcurso del segundo cuarto, retomando su rol fundamental en el esquema del equipo californiano.

A pesar de la ausencia temporal de su figura principal en la pintura, UCLA logró mantener e incluso ampliar su ventaja inicial durante el tramo final del primer periodo.

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