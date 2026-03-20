Retiran del mercado más de 7,000 cajas de Simply Nature Spinach Bites por presencia de pelos de roedor

El reporte de retiro, emitido oficialmente el 16 de marzo, especifica que se trata de un lote de Bocaditos de Espinacas (Spinach Bites) en su presentación de 12 oz. También indica que el proceso de retiro del mercado se inició en enero de este año; sin embargo, es la primera vez que se difunde información oficial detallada sobre el caso.

Detalles del fabricante y distribución

La empresa responsable del producto es Dr. Praeger’s Sensible Foods, con sede en Nueva Jersey. Los productos se vendieron bajo la marca Simply Nature Spinach Bites en cajas de 12 onzas.

Según cita el medio The Healthy, un representante de la marca confirmó que el retiro se aplica exclusivamente a “la marca propia Aldi Simply Nature Bites“, aclarando que ninguno de los productos etiquetados bajo la marca Dr. Praeger’s se vio afectado.

Riesgos para la salud y clasificación de la FDA

En la notificación de la FDA se establece que el motivo del retiro es la presencia de pelo de roedor, lo que le otorga una clasificación de riesgo Clase II. Esta categoría se define como:

“Una situación de riesgo para la salud en la que existe una probabilidad remota de consecuencias adversas para la salud por el uso del producto”.

Información para el consumidor: ¿Cómo identificar el producto?

El llamado a los consumidores es a verificar su despensa y contrastarla con la información detallada de los productos:

Producto: Simply Nature Spinach Bites (12 oz).

Simply Nature Spinach Bites (12 oz). Número de lote: G25CF-02B .

. Código UPC: 4099100247992.

En caso de tener el producto en casa, la recomendación oficial es evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

¿Qué dice la FDA sobre los “defectos naturales” en la comida?

La presencia de insectos, pelos de roedor y otros denominados “defectos inevitables” en muchos alimentos crudos y procesados es un tema contemplado por la FDA en la sección de Food Defect Action Levels.

En este manual se establecen los niveles máximos permitidos para clasificar la contaminación, siempre que estos no representen un riesgo sanitario significativo para el ser humano. Sin embargo, al superar los umbrales permitidos o detectarse en productos específicos, se procede al retiro inmediato para garantizar la seguridad alimentaria.

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