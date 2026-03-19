Alerta alimentaria: retiran del mercado gorditas de azúcar por alérgenos no declarados

Dos tipos de tortillas tipo “gorditas” han sido retiradas del mercado en Texas por la fábrica de tortillas Mama Grande de Mission, debido a que podrían contener trigo y soya no declarados en su etiquetado.

Se trata de dos productos específicos: las Gorditas de Azúcar y las Doraditas de Azúcar, según el reporte oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La presencia de trigo y soja representa un riesgo grave para las personas con alergia o sensibilidad severa a estos ingredientes, pudiendo causar reacciones adversas importantes.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

Crédito: FDA | Cortesía

El problema se descubrió durante una inspección rutinaria de la FDA el pasado 5 de marzo, tras la cual la empresa inició el retiro voluntario de los productos.

Para facilitar la identificación de los productos, la FDA publicó imágenes de ambos tipos de gorditas y especificó que los artículos se distribuyen en bolsas de plástico etiquetadas con el nombre del producto y el código UPC correspondiente en la parte frontal del envase:

Gorditas de Azúcar – UPC 860010238134 – Todas las fechas de vencimiento.

– UPC 860010238134 – Todas las fechas de vencimiento. Doraditas de Azúcar – UPC 5901234123457 – Todas las fechas de vencimiento.

Distribución y medidas de seguridad

La agencia detalla que estos productos se distribuían en envases que omitían la presencia de alérgenos de trigo y soja. Los lotes afectados se entregaron entre el 2 de febrero de 2026 y el 5 de marzo de 2026 a tiendas minoristas y clientes mayoristas en Texas.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a los consumidores que hayan adquirido estos productos y presenten alergia o sensibilidad al trigo o a la soja a no consumirlos.

Recomendaciones para el consumidor:

Devolver el producto al lugar de compra para obtener un crédito o reembolso .

al lugar de compra para obtener un . Desechar el producto inmediatamente si no es posible la devolución.

Por su parte, los minoristas deben retirar inmediatamente el producto de la venta y reservarlo para su recolección. Los consumidores o comerciantes que tengan dudas pueden ponerse en contacto con el personal de atención al público a través del número 956-905-8234.

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