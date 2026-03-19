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Alerta alimentaria: retiran del mercado gorditas de azúcar por alérgenos no declarados

Retiran gorditas de azúcar de Mama Grande por presencia de trigo y soya no declarados. Consulta aquí los códigos UPC y lotes afectados

La empresa Mama Grande de Mission ha iniciado un retiro preventivo de sus populares gorditas debido a la presencia de trigo y soya no declarados en su etiqueta.

La empresa Mama Grande de Mission ha iniciado un retiro preventivo de sus populares gorditas debido a la presencia de trigo y soya no declarados en su etiqueta. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Dos tipos de tortillas tipo “gorditas” han sido retiradas del mercado en Texas por la fábrica de tortillas Mama Grande de Mission, debido a que podrían contener trigo y soya no declarados en su etiquetado.

Se trata de dos productos específicos: las Gorditas de Azúcar y las Doraditas de Azúcar, según el reporte oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). La presencia de trigo y soja representa un riesgo grave para las personas con alergia o sensibilidad severa a estos ingredientes, pudiendo causar reacciones adversas importantes.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

Crédito: FDA | Cortesía

El problema se descubrió durante una inspección rutinaria de la FDA el pasado 5 de marzo, tras la cual la empresa inició el retiro voluntario de los productos.

Para facilitar la identificación de los productos, la FDA publicó imágenes de ambos tipos de gorditas y especificó que los artículos se distribuyen en bolsas de plástico etiquetadas con el nombre del producto y el código UPC correspondiente en la parte frontal del envase:

  • Gorditas de Azúcar – UPC 860010238134 – Todas las fechas de vencimiento.
  • Doraditas de Azúcar – UPC 5901234123457 – Todas las fechas de vencimiento.

Distribución y medidas de seguridad

La agencia detalla que estos productos se distribuían en envases que omitían la presencia de alérgenos de trigo y soja. Los lotes afectados se entregaron entre el 2 de febrero de 2026 y el 5 de marzo de 2026 a tiendas minoristas y clientes mayoristas en Texas.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a los consumidores que hayan adquirido estos productos y presenten alergia o sensibilidad al trigo o a la soja a no consumirlos.

Recomendaciones para el consumidor:

  • Devolver el producto al lugar de compra para obtener un crédito o reembolso.
  • Desechar el producto inmediatamente si no es posible la devolución.

Por su parte, los minoristas deben retirar inmediatamente el producto de la venta y reservarlo para su recolección. Los consumidores o comerciantes que tengan dudas pueden ponerse en contacto con el personal de atención al público a través del número 956-905-8234.

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