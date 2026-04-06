Vinícius Jr. confirmó conflicto en el Real Madrid: “No pude conectar con Xabi Alonso”

Este lunes, a pocas horas del duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, Vinícius Jr. reconoció conflictos internos en el Real Madrid y admitió que no logró conectar con Xabi Alonso.

La confesión, que confirma los problemas internos y reaviva el debate sobre conflictiva convivencia en el vestuario blanco, se dio en la rueda de prensa previa al encuentro del martes.

“Fue un momento difícil. Jugaba muchos partidos, pero pocos minutos (…) La etapa con Xabi ha sido un momento de aprendizaje, he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza, como ocurrió con Ancelotti“, dijo.

“Siempre he dado todo por el equipo. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles, como cuando era joven que no tenía cabeza, pero he aprendido de ese último mal momento y los jugadores buenos siempre dan la vuelta a eso”, añadió.

🇧🇷 ¿'PALO' de VINICIUS a XABI ALONSO tras su SALIDA?



👉"Jugaba muchos partidos, pero tenía pocos minutos".



🤍"Con Arbeloa tengo una conexión maravillosa… me ha dado siempre la confianza". pic.twitter.com/tQoGVhTBzr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2026

Xabi Alonso, que asumió el mando del Real Madrid en verano, dejó a Vinícius Jr. fuera del once inicial en varios partidos de LaLiga y también en el debut de la Champions League ante el Olympique de Marsella.

Incluso cuando partía como titular, se volvió habitual que el brasileño fuera uno de los primeros en ser sustituido, un patrón que terminó alimentando su malestar y terminó por estallar.

Ocurrió en octubre, durante el primer Clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaban 2-1, con el partido adentrado en el minuto 70; Vinícius Jr. fue sustituido por Xabi Alonso.

Nada más percatarse de que era el reemplazado, el brasileño estalló en cólera y comenzó a hacer aspavientos mientras caminaba hacia el banquillo. Una vez abandonó el terreno de juego, las cámaras lo captaron diciendo “yo me voy del equipo”.

En la rueda de prensa de este lunes, Vini Jr. habló sobre ese incidente y reconoció que no fue una reacción de la que está orgulloso.

“Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salí de ninguno. Luego, con la cabeza fría, puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar”, expresó.

La tensa relación, que según reportes empezó en el Mundial de Clubes, se terminó de agrietar en ese encuentro. 15 encuentros después, Alonso fue destituido tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.



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