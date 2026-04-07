Niño cayó desde 3er piso en su hogar en Nueva York

Un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer ayer al vacío desde una ventana de su hogar en un 3er piso, aterrizando sobre el concreto en una acera en El Bronx (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el niño se encontraba consciente y alerta mientras los paramédicos lo trasladaban de urgencia al Hospital Harlem. Al parecer el menor se precipitó desde la ventana de la vivienda familiar ubicada en la calle East 167th St., cerca de Washington Ave., en el barrio Morrisania, alrededor de las 10:50 a.m. del lunes.

La madre del niño se encontraba en casa en el momento del incidente, señalaron fuentes policiales. No se prevé que se le presenten cargos dado que, al parecer, el niño se asomó por la ventana -la cual carecía de rejas de seguridad- y cayó de manera accidental, añadió Daily News.

“Fue solo cuando abrí la puerta y lo vi tendido allí que caí en la cuenta; en ese momento él soltó un grito. Me puse aún más nervioso y al verlo allí no me atreví a moverlo”, relató a ABC News el testigo Jesús Toribo. Luego corrió hacia la estación de bomberos de la esquina para pedir ayuda. “No sabía qué hacer; iba y venía constantemente para ver cómo estaba, hasta que finalmente llegaron los bomberos… Me quedé justo allí, cerca de él. Estaba hecho un manojo de nervios; me temblaban las rodillas. Fue terrible”.

En un caso parecido, en agosto un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer cinco pisos desde una ventana de su hogar en Brooklyn (NYC). En mayo de 2025 otro niño cayó desde la ventana de un 3er piso en Hartford (Connecticut) y fue atrapado en el aire por un adulto, salvándole la vida. También ese mes un bebé de un año fue trasladado de urgencia al hospital tras caerse del balcón de su casa en Queens (NYC) y milagrosamente sobrevivió.

En noviembre de 2024 una menor de 14 años murió tras caer del techo de un lujoso edificio de apartamentos en el vecindario SoHo de Manhattan (NYC). En septiembre de ese año otra menor de 10 años murió de un paro cardíaco después de sobrevivir a una caída de varios pisos en su edificio residencial en El Bronx, informó la policía de Nueva York.

En julio de 2024 un niño de 3 años cayó cinco pisos al vacío y sobrevivió en Brooklyn (NYC), durante un aparente accidente cuando jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de ese año un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC).

En septiembre de 2023 un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese año un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn.

Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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