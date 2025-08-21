Niño cayó de un 5to piso cuando jugaba en su hogar en Nueva York

Un niño de 5 años sobrevivió milagrosamente al caer 5 pisos desde una ventana de su hogar en Brooklyn ayer al mediodía.

Según la Policía de Nueva York, el menor estaba consciente y alerta cuando los agentes respondieron alrededor de las 12 p.m. a Sheepshead Bay Houses de NYCHA, cerca de la Avenida V y Batchelder St. fue Fue trasladado por servicios médicos de emergencia al Maimonides Medical Center, donde lo operaron después de que las tomografías mostraran una hemorragia cerebral.

“Abrió la ventana intentando sacar sus juguetes”, declaró a ABC News vía telefónica la madre no identificada. “Se le cayeron los juguetes. Así que abrió la ventana intentando sacarlos. Lo vi tumbado. No reaccionaba. Es todo lo que recuerdo”.

La madre, que tiene otros dos hijos de 13 y 12 años, dijo que acababa de sacar un aparato de aire acondicionado de esa ventana. Casualmente una enfermera visitante entraba al edificio y vio al niño herido. Ella comentó que la hierba y la tierra mojadas del exterior podrían haber “suavizado la caída”.

La investigación está en curso. La Autoridad de Vivienda Pública emitió un comunicado indicando: “NYCHA está investigando este lamentable incidente y colaborará con la familia para garantizar que reciban los servicios que necesitan”.

En un caso similar, en mayo un niño cayó desde la ventana de un 3er piso en Hartford (Connecticut) y milagrosamente fue atrapado en el aire por un adulto, salvándole la vida. También ese mes un bebé de un año fue trasladado de urgencia al hospital tras caerse del balcón de su casa en Queens (NYC) y milagrosamente sobrevivió.

En noviembre una menor de 14 años murió tras caer del techo de un lujoso edificio de apartamentos en el vecindario SoHo de Manhattan (NYC). En septiembre otra menor de 10 años murió de un paro cardíaco después de sobrevivir a una caída de varios pisos en su edificio residencial en El Bronx, informó la policía de Nueva York.

En julio de 2024 un niño de 3 años cayó cinco pisos al vacío y sobrevivió en Brooklyn (NYC), durante un aparente accidente cuando jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de ese año un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC).

En septiembre de 2023 un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese año un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn.

Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda