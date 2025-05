Niño cayó de un 3er piso: susto y milagro en Connecticut

Un niño cayó ayer desde una ventana de un 3er piso en Hartford (Connecticut) y milagrosamente fue atrapado en el aire por un adulto, salvándole la vida.

El incidente ocurrió en una vivienda multifamiliar alrededor de las 3:15 p.m. del jueves. El adulto sujetó al niño de 4 años y ambos chocaron contra un arbusto, lo que también ayudó a amortiguar la caída del menor.

El niño estaba consciente y alerta, y fue trasladado a un hospital para tratar su “lesión leve, si la hubiera”, según The Middletown Press. No se divulgó más información sobre el niño ni el posible vínculo con su salvador. Las circunstancias de la caída están bajo investigación, pero al parecer fue accidental, señaló la prensa.

En un caso similar, el martes un bebé de un año fue trasladado de urgencia al hospital tras caerse del balcón de su casa en Queens (NYC) y milagrosamente sobrevivió. El fin de semana una niña de 12 años murió en el vecino estado Massachusetts cuando se cayó de una ventana durante una pijamada, informó ABC News.

En noviembre una menor de 14 años murió tras caer del techo de un lujoso edificio de apartamentos en el vecindario SoHo de Manhattan (NYC). En septiembre otra menor de 10 años murió de un paro cardíaco después de sobrevivir a una caída de varios pisos en su edificio residencial en El Bronx, informó la policía de Nueva York.

En julio un niño de 3 años cayó cinco pisos al vacío y sobrevivió en Brooklyn (NYC), durante un aparente accidente cuando jugaba con un aire acondicionado de ventana. En febrero de 2024 un niño de 7 años sobrevivió milagrosamente luego de caer tres pisos desde un edificio residencial en East Harlem, Manhattan (NYC).

En septiembre de 2023 un niño de 7 años cayó trágicamente del balcón de un apartamento en Fort Lee, Nueva Jersey. En julio de ese año un menor de cuatro años murió después de precipitarse por una ventana en su domicilio de un 4to piso en un edificio en Brooklyn.

Como prevención, las autoridades recuerdan:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

-Nunca permita que los niños jueguen cerca de los huecos de los ascensores o en las escaleras de incendios, balcones, terrazas o tejados. Tampoco que estén sin supervisión en los pasillos de los edificios que tienen ventanas sin vigilancia.

-Llame al 311 para reportar las ventanas de los pasillos que no tienen protección.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda