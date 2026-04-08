Irán cerró nuevamente el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

La Guardia Revolucionaria de Irán, comunicó este miércoles la decisión de bloquear nuevamente el tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz.

La medida se tomó apenas 15 horas después de que Irán y Estados Unidos pactaran una tregua de dos semanas que garantizaba la navegación libre y segura en la región, así informó la agencia de noticias iraní Fars.

El gobierno iraní fundamentó esta nueva restricción como respuesta directa a las recientes operaciones militares de Israel en territorio libanés. De acuerdo con el reporte oficial de la agencia Fars, emitido al mediodía: “El paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido suspendido tras los ataques de Israel a Líbano”.

Israel justifica ataques pese al cese al fuego

Por su parte, las autoridades israelíes sostuvieron que el cese al fuego alcanzado previamente entre Washington y Teherán no incluía un compromiso de detener las acciones militares dirigidas contra la organización Hezbolá en Líbano. Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha emitido declaraciones oficiales respecto a este nuevo bloqueo en la vía marítima.

La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz provocó una reacción inmediata en los mercados energéticos globales. Antes de conocerse el cierre, el precio del crudo había experimentado un descenso significativo, situándose cerca de los $90 dólares por barril. Sin embargo, tras el anuncio de la suspensión del tráfico, las gráficas del día registraron un repunte.

Alteración de los precios del petróleo

A las 12:40 p.m., el crudo Brent subió a $95.08 dólares por barril, luego de haber tocado un mínimo de 90,70 dólares durante la jornada. A pesar de este incremento, las diversas cestas petroleras todavía se mantienen por debajo de la barrera de los $100 dólares.

Este bloqueo interrumpe el punto principal del acuerdo de tregua anunciado la noche anterior, el cual buscaba estabilizar el comercio de hidrocarburos. El estrecho de Ormuz es un punto geográfico crítico por donde transita una porción masiva de las exportaciones mundiales de petróleo.

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