Misterio policial: hombre muere tras ser hallado golpeado en escaleras de edificio en el Bajo Manhattan de Nueva York

Un hombre fue hallado golpeado en la escalera de un edificio de vivienda pública (NYCHA) en el Bajo Manhattan (NYC).

Agentes de la Policía de Nueva York encontraron al hombre con contusiones en la frente, en la escalera del 4rto piso de los edificios Lillian Wald Houses en la calle East 6th St, alrededor de las 6:05 a.m. del lunes. Fue trasladado al hospital, donde oficializaron su deceso, reportó PIX11 News.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, aparentaba tener unos 40 años. El médico forense tiene pendiente determinar la causa de la muerte. No estaba claro si había sido víctima de un delito o de una caída accidental. La policía tampoco pudo confirmar de inmediato si residía en el edificio. La investigación continúa en curso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En febrero Michelle Montgomery fue hallada desmembrada en el cuarto de basura en un edificio NYCHA en Brooklyn tras haber salido de fiesta con unos amigos. Originalmente la Policía de Nueva York pensó que la madre de 39 años había sido víctima de un homicidio cuando fue encontrada en The Borinquen Public Houses (330 Bushwick Av) en Williamsburg. Pero luego se determinó que al parecer Montgomery sufrió un terrible accidente al caer y fue triturada en el compactador de basura.

En julio un hombre autista de 39 años fue acusado como sospechoso de haber lanzado por el ducto de la basura de su edificio a su sobrina bebé en Staten Island (NYC). Milagrosamente la niña de un año sobrevivió.

A fines de 2023 una mujer fue encontrada muerta en un compactador de basura en el sótano de un edificio residencial de lujo cerca de High Line en el vecindario Chelsea de Manhattan. En junio de ese año una mujer fue hallada muerta y desvestida en el compactador de basura de un edificio residencial en East Harlem (NYC).

En agosto de 2022 un hombre fue captado en video entrando al vertedero de basura en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) con la ayuda de dos personas y minutos después lo hallaron sin vida. En el verano de 2018 una mujer fue encontrada muerta dentro de un compactador de basura en un edificio de lujo cerca de Union Square, en Manhattan (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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