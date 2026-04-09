Agenda comunitaria NYC: Abren convocatoria para becas Empire State, feria de trabajo y mucho más

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York anunció esta semana la apertura de la convocatoria para el ciclo de verano 2026 del Programa de Becas de Artes Empire State.

El programa, que cuenta con becas de hasta $2,000, ayuda a eliminar las barreras financieras para que estudiantes con grandes necesidades de 6.º a 12.º grado puedan participar en programas de verano en el Estado de Nueva York en danza, música, artes visuales, artes audiovisuales y teatro.

Las oportunidades de educación artística varían según las comunidades, especialmente para los estudiantes de áreas históricamente desatendidas. Este programa aborda directamente estas carencias al priorizar el apoyo basado en las necesidades y garantizar que más estudiantes puedan participar en programas que fomenten el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y el éxito a largo plazo.

El programa de becas es administrado por la Oficina de Educación Cultural del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) y forma parte de un compromiso renovado y más amplio con el aprendizaje artístico en todo el estado. Esta iniciativa se basa en el lanzamiento por parte del Departamento del Grupo de Trabajo para la Visión de la Escuela de Verano de Artes del Estado de Nueva York (NYSSSA), un esfuerzo por fortalecer y reinventar uno de los programas de educación artística más consolidados de Nueva York.

La fecha límite de solicitud es el viernes, 24 de abril.

Quienes tengan inquietudes pueden comunicarse con la Oficina de la Escuela de Verano de Artes del Estado de Nueva York al 518-474-8773 o escribir a nysssa@nysed.gov.

Para solicitar la beca, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Estar cursando actualmente entre 6.º y 12.º grado

Demostrar necesidad económica participando en un programa de asistencia económica

Ser residente del estado de Nueva York

Recibir educación en el estado de Nueva York

Se recomienda a los estudiantes que confirmen su admisión al programa elegido antes de solicitar la beca. Para solicitar una beca, los padres o tutores legales deben completar la solicitud en línea, disponible en el sitio web del Departamento en https://www.oce.nysed.gov/nysssa/empire-state-arts-scholarship-program.

Feria de trabajo

La asambleísta Catalina Cruz realizará varias ferias de empleo durante el año. La primera, en conjunto con la asambleísta Jessica González-Rojas, será el lunes 13 de abril, de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. El evento se llevará a cabo en la Biblioteca de Jackson Heights, ubicada en 35-51 81st Street, Jackson Heights, NY 11372. Así que si está buscando trabajo o un cambio de carrera, traiga su currículum para conocer a posibles empleadores y hacer networking. Representantes de NYC Parks, la Oficina de Reclutamiento de NYPD, Raising Cane’s, la Autoridad de Energía de Nueva York, Con Edison, Commonpoint Queens, NHS con el Aeropuerto LaGuardia y la Autoridad Portuaria, FourLeaf Federal Credit Union y muchos más estarán presentes. Se recomienda confirmar asistencia (RSVP): visita tinyurl.com/JacksonHeightsJobFair.

Cuándo: Lunes, 13 de abril

Lunes, 13 de abril Hora: 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

1:30 p.m. a 4:30 p.m. Dónde: Biblioteca de Jackson Heights, 35-51 81st Street, Jackson Heights, Queens.

Una locomotora de NJ TRANSIT especialmente decorada con el símbolo del infinito. Este símbolo se usa a menudo para representar el autismo, especialmente al abogar por la aceptación y la inclusión. Crédito: NJ Transit | Cortesía

NJ Transit reconoce el Mes de la Aceptación del Autismo

NJ Transit conmemora el Mes de la Aceptación del Autismo con anuncios grabados por niños neurodiversos que se reproducirán en las estaciones de tren de todo el sistema NJ TRANSIT durante todo abril. Dos autobuses y una locomotora han sido decorados con mensajes especiales para promover la aceptación del autismo. NJ Transit también ha lanzado un nuevo sitio web con recursos y consejos de viaje en njtransit.com/autism. El público puede enviar información sobre eventos de aceptación del autismo a lo largo del año, escribiendo a autism@njtransit.com. Los eventos se publicarán en el sitio web.

Asistencia a adultos mayores

La concejal Sandy Nurse informa que su próxima clínica de servicios para personas mayores se realizará el 21 de abril. NY Connects Brooklyn estará en la oficina de la concejal el primer y tercer martes de cada mes para conectar a los adultos mayores con servicios de ayuda a domicilio, asesoramiento sobre beneficios, solicitudes de vivienda y más. Se aceptan visitas sin cita previa, pero para programar una cita, llame al (718) 671-6200. Además, las clínicas legales de vivienda que la oficina de la concejal ofrece en conjunto con Communities Resist se llevan a cabo cada dos meses y la próxima será el jueves 16 de abril. Hable directamente con abogados sobre cómo gestionar reparaciones en su vivienda, combatir el acoso, organizar una asociación de inquilinos y recibir asesoramiento sobre procedimientos de desalojo. Regístrese en: tinyurl.com/D37legal.

Talleres de la Cámara de Comercio de Queens

La Queens Chamber of Commerce está presentando su ciclo de talleres “Desarrollo de Habilidades Organizacionales en el Mundo Empresarial” en colaboración con el Centro de Gestión de Riesgos, el Centro para Futuros Líderes Empresariales, el Centro de Estudios de Recursos Humanos y el Instituto de Resolución de Disputas de Nueva York del NYIT. El próximo taller será “Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas para el Empresario: Guía para una Mejor Toma de Decisiones”, a llevarse a cabo el 15 de abril. Los talleres son gratuitos. Puede registrarse en https://queenschamber.glueup.com/event/172806/register/. Este taller será impartido por: Joshua E. Bienstock, JD., LLM., Profesor de Derecho Empresarial del Instituto Tecnológico de Nueva York. Para participar puede ir a https://nyit.zoom.us/join e ingrese el ID de la reunión: 310 684 1357.

Clínicas de inmigración

La concejal Sandy Nurse invita a la comunidad a registrarse para las clínicas de inmigración semanales de su oficina, que se llevan a cabo todos los martes en la Cypress Hills Local Development Corporation, Inc. (CHLDC), ubicada en 276 Chestnut St, Brooklyn. Programe una cita, llamando al 646-664-9400 o al 212-652-2071 o envíe un mensaje de texto al 929-334-37874. También puede solicitar una llamada completando el formulario en https://ybephbsyus.formstack.com/forms/call_back_request.

Curso de inglés

La Dominico-American Society of Queens (DASQ) ofrece cursos de inglés para principiantes, los lunes y miércoles de 6 a 8 p.m. Para mayor información y reservar, llame a Victmara Susana al (718) 457-5395. También se dictará un curso de inglés los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Más información llamando a Sarela Sotamba al (718) 457-5395. La organización está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. http://www.dominicoamerican.org/. La organización también ofrece también clases para la ciudadanía y asistencia con la Preparación de la Naturalización con el profesor y experto en el tema Moisés Pereyra, los sábados a partir de las 10 a.m. Para información: Sarela Sotamba al (718) 457-5395.

Programa para jóvenes

NYRR Run for the Future es un programa gratuito de seis semanas que introduce a jóvenes mujeres de secundaria (de 10 a 12 grado) al mundo del running. Las participantes reciben: Equipamiento y zapatillas New Balance; tarjeta Omni para ir a los entrenamientos; refrigerios saludables y un kit de entrenamiento para prepararlas para su primera carrera de 5 km (3.1 millas). Al finalizar el programa, las participantes se unen a una red de exalumnas, con la oportunidad de participar en el programa anual, que incluye: oportunidades para establecer contactos y una serie de entrenamiento. Las interesas pueden visitar www.nyrr.org/rftf para obtener más información e inscribirse antes del 17 de abril.

Ayuda a adultos mayores

La asambleísta Catalina Cruz, a través de su ‘newsletter’ informó sobre el programa SeniorRepair de Met Council, que ayuda a los neoyorquinos de 60 años o más a mantenerse seguros en sus hogares al ofrecer reparaciones gratuitas para quienes demuestren necesidad económica y viven en la Ciudad de Nueva York. Los servicios incluyen la instalación y reparación de elementos como barras de apoyo, detectores de humo y monóxido de carbono, cerraduras, grifos, bombillas, enchufes eléctricos y otras características esenciales para la seguridad del hogar.