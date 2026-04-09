Cámara bloquea iniciativa demócrata para limitar acción militar de Trump en Irán

El intento de los demócratas por obligar al presidente Donald Trump a someter al Congreso la ofensiva militar contra Irán volvió a quedarse sin efecto este jueves, luego de que la mayoría republicana bloqueara la posibilidad de una votación en la Cámara de Representantes.

La iniciativa, impulsada por el legislador Glenn Ivey, buscaba abrir el debate incluso con la cámara en receso, pero no logró avanzar ante la oposición republicana, que mantiene el control del órgano.

El trasfondo del choque es la decisión de Trump de autorizar la operación militar iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica —en coordinación con Israel— sin solicitar previamente el aval legislativo, en un momento en que ambos países sostienen una tregua de dos semanas.

Para intentar frenar esa estrategia, los demócratas han recurrido a la Resolución de Poderes de Guerra, una ley aprobada durante la guerra de Vietnam que busca limitar la capacidad del Ejecutivo para iniciar conflictos en el exterior sin autorización del Congreso.

La medida obliga al presidente a informar en un plazo de 48 horas sobre cualquier intervención y establece un límite de 60 días para mantener tropas desplegadas sin respaldo legislativo.

Sin embargo, este mecanismo ha tenido escaso efecto práctico. Ningún presidente ha aceptado plenamente su validez constitucional, al considerar que invade atribuciones del Ejecutivo, y el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el tema.

En las últimas semanas, los demócratas han intentado aplicar esta misma herramienta en otros escenarios, como Venezuela o Cuba, sin conseguir avances.

El Senado lo intentará

A pesar del fracaso en la Cámara Baja, se espera que la próxima semana los demócratas del Senado intenten votar la medida, tal como lo anunció ayer el líder de la minoría Chuck Schumer.

“El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento tan peligroso”, dijo el miércoles Schumer. “Ningún presidente, demócrata o republicano, debería llevar a este país a la guerra por su cuenta”.

Si bien en la Cámara Alta la mayoría republicana es mínima, con el vicepresidente J.D. Vance desempatando algunas votaciones, de momento ningún republicano ha manifestado votar a favor y, en cambio, el demócrata John Fetterman (Pensilvania) adelantó que no apoyará una resolución para limitar al presidente Trump.

“Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas armadas para que puedan lograr los objetivos de Furia Épica”, dijo Fetterman en referencia a las operaciones en Irán. “Tengo edad suficiente para recordar que solíamos apoyar a nuestras fuerzas armadas, y todos estaríamos de acuerdo en que Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo”.

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