Melania Trump niega tener vínculos con el “despreciable” Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rechazó de forma contundente cualquier vínculo con el financiero Jeffrey Epstein, a quien calificó como “despreciable”, y denunció la difusión de afirmaciones falsas sobre su relación con él.

En un inusual mensaje público desde la Casa Blanca, aseguró que las versiones que la conectan con el caso carecen de fundamento y pidió que cesen de inmediato.

“Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo”, afirmó, al tiempo que cuestionó la credibilidad de quienes, según dijo, buscan dañar su reputación. “No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación”, dijo.

Melania Trump subrayó que nunca fue presentada a su esposo por Epstein ni tuvo conocimiento de los abusos cometidos por él. “No soy víctima de Epstein”, sostuvo, y añadió que jamás estuvo involucrada “de ninguna manera” en los hechos que se le atribuyen al empresario.

Según explicó, el único contacto que recuerda ocurrió en el año 2000, durante un evento en el que coincidió con Epstein sin conocer entonces su historial. “En aquel momento, no tenía conocimiento de sus actividades delictivas”, precisó.

Sin proceso en marcha

También enfatizó que su nombre no figura en documentos judiciales, testimonios de víctimas ni investigaciones del FBI relacionadas con el caso. En esa línea, negó haber sido testigo en cualquier proceso vinculado a los crímenes de Epstein.

La primera dama atribuyó las versiones a contenido falso difundido en redes sociales y advirtió sobre la necesidad de verificar la información. “Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas”, señaló.

En su declaración, además, pidió al Congreso que impulse una audiencia pública centrada en las víctimas del caso, con el objetivo de que puedan relatar sus experiencias.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean”, afirmó.

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