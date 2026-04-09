Prohíben participación de atletas trans en competiciones de dardos

La Darts Regulation Authority (DRA), el máximo organismo que rige las normas y la conducta en las competiciones profesionales de dardos, emitió este jueves un comunicado que redefine la estructura competitiva del circuito.

A partir de ahora, las mujeres transgénero tienen prohibida la participación en cualquier torneo femenino regulado por dicha autoridad, una medida que entra en vigor de forma inmediata.

Según detalló la DRA, la nueva normativa es el resultado de un proceso de investigación que incluyó consultas con fuentes legales de alto nivel y la revisión de un informe técnico encargado a un académico especialista en biología. La regulación se apoya, además, en el precedente sentado en el Reino Unido en abril del año pasado, donde se determinó legalmente que la definición de mujer para efectos competitivos y sociales debía basarse estrictamente en el sexo biológico.

La justificación de la DRA apunta directamente a la integridad deportiva. En su declaración oficial, el organismo manifestó su convicción de que este cambio es necesario para equilibrar el campo de juego. “Como resultado de este cambio, la DRA está satisfecha de que se conseguirá una competición justa en los dardos y solo las mujeres biológicas podrán competir en los torneos de mujeres regulados por la DRA”, reza el comunicado que ya circula en los principales medios deportivos europeos y norteamericanos.

El retiro de Noa-Lynn van Leuven

La noticia golpeó con especial dureza a las protagonistas del circuito. Noa-Lynn van Leuven, quien grabó su nombre en los libros de historia como la primera mujer transgénero en competir en un torneo de dardos televisado, ha sido la primera en alzar la voz. A través de un video cargado de emotividad en sus redes sociales, la jugadora anunció que esta regulación pone fin de manera abrupta a su trayectoria profesional.

Se estima que una jugadora del nivel de Van Leuven, participando en el circuito profesional, deja de percibir ingresos por premios y patrocinios que pueden superar los $45,000 dólares anuales.

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