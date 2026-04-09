Trump promete una mayor ofensiva en Irán si fracasan las negociaciones

El presidente Donald Trump amenazó con un aumento en la ofensiva en Irán si no se avanza en las negociaciones, y confirmó que el despliegue militar estadounidense en las proximidades de Irán se mantendrá sin cambios para garantizar el cumplimiento del reciente acuerdo de alto al fuego.

“Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores”, señaló el mandatario a través de su plataforma Truth Social, y agregó que esto se mantendrá hasta que se verifique la ejecución del pacto.

Asimismo, el mandatario garantizó que el estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio petrolero mundial, continuará operando con normalidad. También reiteró su postura sobre la capacidad bélica de Teherán, al asegurar que “no habrá armas nucleares” y que la vía marítima citada “permanecerá abierto y seguro”.

Advertencia ante posibles incumplimientos

Aunque el gobierno considera poco probable una ruptura de las condiciones actuales, el presidente advirtió que en caso de que Irán no respete lo acordado, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”. Añadió que sus fuerzas militares se encuentran actualmente “preparándose y descansando” a la espera de “su próxima conquista”.

El proceso diplomático entrará en una fase crítica en las próximas dos semanas. Aunque Irán ha presentado una propuesta de diez puntos, que incluye el levantamiento de sanciones y la retirada total de tropas, Trump aclaró que Estados Unidos maneja su propia agenda.

“Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, señaló.

El cese de hostilidades, pactado el pasado martes, tiene una vigencia inicial de 14 días. Las delegaciones de ambos países tienen previsto encontrarse al final de esta semana en Islamabad, Pakistán, para intentar formalizar un fin definitivo al conflicto.

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