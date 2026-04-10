El exluchador Alberto del Río permanecerá en prisión preventiva por presunta violencia doméstica

El reconocido exluchador mexicano Alberto del Río continuará bajo custodia de las autoridades en San Luis Potosí, tras ser dictada la medida de prisión preventiva en su contra. El deportista fue presentado ante un juez de control para responder por las acusaciones de violencia física y verbal denunciadas por su pareja sentimental.

Tras conocer los cargos, el equipo legal de Alberto del Río solicitó la duplicidad del término constitucional. Este recurso jurídico otorga un plazo de 72 horas para que la defensa pueda presentar pruebas de descargo y analizar el expediente antes de que se determine la situación legal del luchador, según reseñó ESPN.

Aunque sus abogados insistieron en que el proceso se siguiera en libertad, el juez desestimó la solicitud y ordenó que permaneciera recluido al menos hasta el próximo 11 de abril. En dicha fecha se llevará a cabo la audiencia definitiva donde se decidirá si es vinculado a proceso o si queda en libertad.

Los hechos

La detención de Alberto del Río ocurrió el pasado 6 de abril en un domicilio de la capital potosina. Según los reportes oficiales, una llamada de auxilio al 911 alertó a las autoridades sobre una agresión en curso. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y procedieron con la captura del luchador, quien fue señalado de agredir física y verbalmente a la denunciante.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) emitió un informe sobre el operativo: “Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a una persona del sexo masculino, identificado como Alberto, por presunta violencia familiar, tras atender un reporte de auxilio. El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho”.

El mundo de la lucha libre permanece a la expectativa de la resolución del 11 de abril, donde se conocerá si el ex campeón mundial enfrentará un juicio bajo prisión o si se dictarán medidas alternativas.

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