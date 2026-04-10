Gabriel Coronel y Daniela Ospina preparan los últimos detalles para su boda

Gabriel Coronel y Daniela Ospina siguen afinando todos los detalles para la celebración de su matrimonio por la iglesia, que será en este mes de abril, y recientemente fueron vistos visitando el templo sagrado donde se darán el “sí” oficialmente ante Dios.

La modelo y deportista colombiana y el artista venezolano fueron a la ciudad de Medellín y apreciaron con detenimiento todos los detalles religiosos de la iglesia, Además, aprovecharon para escoger los anillos que se colocarán el día de su boda, según las imágenes compartidas en la plataforma de YouTube de Telemundo.

Gabriel Coronel compone una canción para su esposa

El presentador de “En Casa con Telemundo” también vio oportuno el momento para recordarle a la hermana del guardameta David Ospina todo el amor que siente por ella y decidió plasmarlo en un tema titulado “Ángel Sin Alas”.

Esta canción fue estrenada este viernes. Aunque evidentemente cuenta con una letra romántica, donde Gabriel manifiesta que Daniela es un ángel enviado por Dios a su vida, el ritmo es un merengue tropical que invita a las personas a bailar en cualquier evento que estén reunidos en celebración.

Afianzan su amor con Dios

Esta pareja ya tiene tres años casados por el civil, tras hacerlo en 2023. No obstante, desde hace un año decidieron dar el siguiente paso y formalizar su relación por la iglesia, para ser bendecidos por la misericordia de Dios junto a su familia.

Daniela y Gabriel ya tienen un hijo llamado Lorenzo, quien tiene dos años. Además, Salomé también forma parte de su núcleo familiar, debido a que es la hija que la modelo colombiana tuvo antes de relacionarse con Coronel con el futbolista James Rodríguez.

Esta pareja está radicada en Miami, donde compraron una casa hace más de un año y tienen establecida una vida profesional, además de familiar con el pequeño Lorenzo y la pequeña Salomé.

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