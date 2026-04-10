“La Casa de Los Famosos 6”: Así marchan las votaciones hoy 10 de abril

“La Casa de Los Famosos 6” se pone cada vez más interesante y la expectación por lo que pueda pasar luego de darse a conocer que todos los habitantes (excepto Laura G) están nominados está generando mucha tensión en el reality.

Por ende, te mostraremos cómo están transcurriendo las votaciones hasta ahora y quiénes son los que corren mayor peligro en la placa de 13 candidatos a dejar la competencia.

Así van las votaciones en “La Casa de Los Famosos 6”

En comparación con cómo marchaban las cosas este jueves, no hay mucha diferencia. A excepción de Stefano, quien estaba en una posición de riesgo y está ahora entre los 10 que pueden respirar más “tranquilos”.

Su lugar entre las últimas casillas lo tomó Kenny. Según la investigación de la periodista del portal “La Opinión” Clary Castro, el último lugar está siendo ocupado por Kenzo, el penúltimo por Yoridan Martínez y en la antepenúltima plaza está el mencionado Kenny.

De acuerdo a la conveniencia de la producción, todo parece indicar que Yoridan debería seguir en el reality. No obstante, hay que esperar el desenlace de las votaciones y estar atentos a las próximas dinámicas, en una octava semana que ha estado cargada de sorpresas en “La Casa de Los Famosos 6”.

Fabio será intercambiado a Argentina

Hace un día, la producción dio a conocer un intercambio con el reality “Gran Hermano”, en el cual un integrante de la casa se tendría que ir a Argentina e igualmente llegaría alguien en una especie de canje.

Sol es el nombre de la nueva integrante que llegará a cambio de Fabio Agostini, quien fue anunciado recientemente como el protagonista del intercambio.

El resto de la dinámica en la casa este viernes, 10 de abril, ha estado un poco cambiante. Por un lado, hay momentos de risa y diversión; mientras que por otro, hay confrontaciones entre personajes de los equipos que lucen inevitables, como una reciente entre Laura Zapata y el participante que se va a Argentina, Fabio.

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