Karol G habla por primera vez sobre su ruptura con Feid: “Estoy dejando todo atrás”

La cantante Karol G habló por primera vez sobre su ruptura con el músico Feid a principios de año tras tres años de relación.

Durante su conversación con la revista Playboy, la artista colombiana habló sobre varios aspectos de su vida y su carrera, principalmente sobre su participación como artista principal en el festival de Coachella, en California, durante las noches de los domingos 12 y 19 de abril. También habló sobre su vida personal, abordando el hecho de que se encuentra nuevamente soltera.

La artista aseguró que se entregó tanto a su relación que se terminó perdiendo a sí misma y señaló que sus momentos más evolutivos son cuando está soltera.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma“, dijo la cantante.

De acuerdo con la revista, la ruptura de Karol G y Feid llevó a la artista a viajar a Hawái, lo que sugiere que el rompimiento pudo haber ocurrido en noviembre de 2025.

Karol G aseguró que vivió un momento duro en 2025. “El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, reveló para Playboy.

Karol G reflexionó sobre cómo se sintió tras terminar su relación con Feid, dejando ver que fue ella quien tomó la decisión de poner fin a la relación.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“, reveló Karol G a Playboy.

Karol G y Feid comenzaron a vincularse luego de que colaboraron en el tema “Friki” de 2021. Aunque mantuvieron su relación bajo total privacidad, fue en 2023 que la pareja confirmó su relación durante un concierto del artista en Miami. Estuvieron tres años juntos, donde se dejaron ver en premiaciones, eventos públicos y presumieron su romance en redes sociales. A principios de 2026 se conoció la información de la ruptura.

Karol G ha decidido concentrarse en este importante momento de su carrera y lo que significa ser una de las artistas principales del festival de Coachella 2026, uno de los eventos de música más importantes de la actualidad.

“Pensaba que esto iba a ser como mi consagración, pero en realidad siento que es el comienzo. Esta es la primera vez en mi vida que siento que me veré como un artista del mismo calibre que el escenario en el que estoy pisando”, reveló Karol G a Playboy. “Cuando recibí la llamada, sentí como si una enorme carga cayera sobre mí… Me siento muy afortunada de formar parte de una generación que intenta cambiar la narrativa y alzar la voz por la comunidad… Siento que es un espectáculo para mi comunidad, para el mundo, pero sobre todo es un espectáculo para mí“, añadió La Bichota.

En esa misma entrevista, Karol G explicó que desde su entorno le recomendaron no pronunciarse en contra de las redadas antiinmigrantes de ICE en Estados Unidos, como lo han hecho otros de sus colegas, como Bad Bunny.

“La gente me dice: ‘Es mejor que no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en un blanco, porque algunas personas quieren demostrar su poder”, dijo a Playboy.

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