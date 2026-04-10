Nueva Jersey levanta moratoria nuclear de 50 años y da paso a nuevos proyectos energéticos

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una ley que elimina una restricción vigente por décadas y que en la práctica impedía el desarrollo de nuevas plantas nucleares en el estado, una medida con la que busca ampliar la oferta energética y reducir costos para los consumidores.

De acuerdo con una nota de prensa de la Gobernación de Nueva Jersey, la legislación (S3870/A4528) corrige limitaciones dentro de la normativa ambiental estatal que dificultaban la aprobación de proyectos nucleares al exigir estándares de manejo de residuos que hoy no resultan viables.

Con el cambio, el Departamento de Protección Ambiental podrá otorgar permisos basados en métodos de almacenamiento que cumplan con las regulaciones federales.

For too long, outdated laws have served as a barrier to new nuclear energy state in our state.



I signed legislation to finally cut this red tape, removing a big barrier to new nuclear in our state. pic.twitter.com/K5XFPgX9jc — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 9, 2026

Durante una visita a la planta nuclear de Salem, Sherrill aseguró que el estado necesita incrementar su capacidad energética para contener el alza de tarifas.

“Para que bajen los costos, necesitamos más oferta de energía”, afirmó, al tiempo que señaló que Nueva Jersey busca posicionarse como líder en la próxima generación de energía nuclear.

La gobernadora también anunció la creación de un Grupo de Trabajo de Energía Nuclear, que reunirá a representantes del gobierno, la industria, sindicatos y sectores ambientales para evaluar oportunidades en financiamiento, desarrollo tecnológico, regulación, formación laboral y confianza pública.

New Jersey is uniquely positioned to lead on nuclear power.



We have the infrastructure, the workforce, the innovators, the experience. And the potential benefits are huge.



That’s why, today, I signed legislation to lift a decades-old moratorium on nuclear power and announced… pic.twitter.com/WmW2fdU7xF — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 8, 2026

Plantas nucleares generan 40% de la electricidad de Nueva Jersey

Según datos citados en el comunicado oficial, las plantas nucleares de Salem y Hope Creek generan más del 40% de la electricidad del estado y cerca del 80% de la energía libre de emisiones.

Además, un análisis del Brattle Group estima que estas instalaciones permiten ahorrar a los consumidores más de $400 millones de dólares al año en comparación con otras fuentes.

New Jersey is uniquely positioned to lead on nuclear energy. By ending a 50-year moratorium on new nuclear power and launching a Nuclear Task Force, I’m setting the stage for us to get it done. pic.twitter.com/3pQ31UBX2Q — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 9, 2026

El senador Cory Booker, citado por la gobernación, afirmó que la medida contribuirá a reducir las facturas y promover fuentes limpias, mientras que el senador Andy Kim señaló que eliminar barreras al sector permitirá un suministro más confiable y precios más bajos.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Nueva Jersey consideró que ampliar la energía nuclear forma parte de una solución estructural para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica. Representantes sindicales también respaldaron la iniciativa, destacando su potencial para generar empleos.

Sigue leyendo:

• Sherrill presenta presupuesto de $60,700 millones de dólares, el mayor en la historia de Nueva Jersey

• Gobernadora de Nueva Jersey actúa rápido para congelar las tarifas de servicios públicos

• El alto costo de la electricidad marca la agenda política en Nueva Jersey