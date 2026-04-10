Nueva York salvaje: video captó paliza a abuela al pelear con dueñas de perros afuera de su casa

Linda Scott, abuela de 75 años, fue golpeada y recibió pisotones en el rostro en el jardín delantero de su propia casa en Brooklyn (NYC) tras pedir a dos mujeres que recogieran las heces de sus perros, según relató su angustiado hijo.

Scott fue atacada por una mujer en el exterior de su vivienda en la calle President, cerca de Troy Ave., en el barrio Crown Heights, alrededor de las 9:00 a.m. del lunes, informaron las autoridades.

Un video obtenido por el Daily News muestra a la víctima discutiendo con una mujer -cuyos dos perros, sin correa, corren libremente por la acera cercana-, momento en el que otra mujer se abalanza furiosa y comienza a lanzar golpes. El video muestra cómo la agresora golpea repetidamente a la anciana víctima hasta que ella se desploma en el césped de su jardín delantero; acto seguido, la patea y le pisa el rostro.

“Mi madre simplemente le pidió a la mujer que recogiera las heces de su perro”, declaró al periódico el hijo de la víctima, Michael Scott. “Tiene 75 años… Nada justifica una paliza como esa”.

La anciana fue trasladada al Interfaith Medical Center, donde los médicos indicaron que estuvo a punto de sufrir un infarto a consecuencia de la agresión, según su hijo. “Por suerte, no recibió ningún golpe en el pecho. Ella ya ha sido sometida a dos cirugías cardíacas”, señaló.

Agregó que un vecino presenció la agresión y acudió de inmediato para apartar a la atacante de encima de su madre. “Si mi vecino no hubiera intervenido, ahora mismo estaríamos hablando de un homicidio”, afirmó Michael Scott, quien trabaja como conductor de trenes de la MTA. El ataque fue peor que cualquier situación que él haya presenciado en sus 18 años de servicio en el sistema de transporte público, agregó.

“Me han agredido en mi trabajo, me han escupido en la cara, me han amenazado… de todo”, dijo. “Lo que le pasó ayer a mi madre… simplemente la patearon, la golpearon a puñetazos, la molieron a palos… Todo lo que sucedió fue despreciable. Quiero que las atrapen. No me importa nada más. Quiero que las atrapen”, añadió.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A fines de marzo agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) balearon a un perro que estaba atacando a una mujer en Queens. En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.

