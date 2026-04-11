Estas son las 8 mejores películas en lo que va de 2026

El 2026 es un año que ha estado sumamente movido en el séptimo arte con muchas producciones interesantes. Ante los distintos estrenos, los críticos del portal BBC news, Caryn James y Nicholas Barber, seleccionaron las ocho mejores películas en lo que va del presente año.

Según estos especialistas, las ocho mejores cintas que puedes ver en este 2026 son: “28 Years Later: The Bone Temple”, “My Father´s Shadow”, “Hoppers”, “Wuthering Heights”, “Project Hail Mary”, “Two Prosecutors”, “Dead Man´s Wire” y “The Drama”.

Siempre será una elección ideal escoger cualquiera de estas cintas y la variedad entre cada una de ellas abre un abanico de opciones a la familia.

“28 Years Later: The Bone Temple”

Grabada en 2025, se convirtió en una maravillosa secuela de la producción de 2002, con un apocalipsis zombi como temática principal, ahora con mucha más creatividad, aprovechando todos los avances que consiguieron 23 años después de la primera producción.

La historia tiene inspiración británica y muestra el terror común que se vive en este tipo de tramas, pero con un toque folclórico.

“My Father´s Shadow”

Esta película se inspiró en el recuerdo de los escritores Akinola Davies Jr. y Wale Davies, quienes plasmaron parte de lo que vivieron en su infancia en Nigeria aproximadamente en los años 1993.

La historia narra las precariedades de los hogares en el país africano, con un padre que pasa la mayor parte del tiempo trabajando y una dictadura que hunde a la población. Se muestra la perspectiva del padre Shadow y su hijo, una cinta que puede tocar la fibra de los espectadores ante lo detallado de las

“Hoppers”

Es una ficción animada en la que la protagonista tiene como nombre “Mabel”, quien es una colegiala que se mete en la mente de un castor y allí puede percatarse de las maneras de comunicación de los animales.

Con su poder, buscará unir a todos los miembros de un bosque para luchar contra el alcalde de la ciudad, siendo una aventura llena de ingenio y cautivadora narrativa.

“Wuthering Heights”

Ambienta una experiencia de 1950 aproximadamente, la época de los vestidos y donde las clases sociales están bien definidas.

Marca una historia de romance, sensualidad y destellos de comedia; plasmando las ambiciones que podía tener una mujer en ese entonces y los retos de las aventuras amorosas entre personas que no son pareja.

“Project Hail Mary”

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, se basa en una producción de ciencia ficción donde se pone en juego la inteligencia de las personas, aunque uno de los que participa es un alienígena.

A pesar de ser una cinta de muchos expertos y que pudiera preverse profunda, el reparto se encarga de darle el toque de diversión que atrapa y a su vez inspira.

“Two Prosecutors”

Es una película que recrea el año de 1937 con una vivencia de lo que podía vivir con las dictaduras de esos tiempos en los países soviéticos.

Su protagonista es llamado Kornyev y empieza una lucha ingenua por reflejar la verdad a la luz pública de las atrocidades que pasan los presos políticos, tras recibir una carta con un recado manchado de sangre por uno de los privados de libertad.

“Dead Man´s Wire”

Inspirada en la historia real de Tony Kiritsis, un ciudadano de Indianapolis que secuestra a su hipotecario debido a sus trastornos mentales y lo anuncia a través de una emisora radial.

La trama se recrea en los años 70 y el espectador tendrá la oportunidad de decidir con quién desea convivir. Si es con el secuestrador o el secuestrado.

“The Drama”

Es una apasionante y cómica historia de amor, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, quienes interpretan a Emma y Charlie respectivamente. Aunque al principio parece una historia de amor común, todo cambia cuando Emma le confiesa un tema sumamente delicado a su prometido una semana previa a la boda.

Esto le da profundidad a la trama, que aborda temas muy serios, como la sociopatía. La actuación de los protagonistas engancha por la forma en que abordan lo delicado de sus asuntos.

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