Markquese Bell, jugador de Dallas Cowboys, arrestado en Texas por posesión de drogas

Un nuevo jugador de la NFL se ha visto envuelto en problemas con la justicia. Markquese Bell, safety de Dallas Cowboys, fue arrestado en Texas por posesión de drogas.

El pasado viernes, Bell fue detenido por la policía de Prosper, en el condado de Collin. De acuerdo con los registros oficiales, el jugador fue acusado de posesión de una sustancia controlada, catalogada como delito grave, y de marihuana, considerada una falta menor en ese estado.

A Bell se le encontró con menos de dos onzas de marihuana y un vape con THC (cannabis).

Cowboys safety Markquese Bell was arrested and charged with possession of a controlled substance and marijuana on Friday, according to Collin County jail records.



Story via @toddarcher:https://t.co/SdzbFw8oQ4 — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 11, 2026

Bell, de 27 años, seguía detenido el sábado por la mañana, según los registros del condado de Collin, pero fue liberado bajo fianza.

El arresto se produce más de un año después de que firmara una extensión de $9 millones de dólares por tres años con los Cowboys.

El ‘Safety’ apareció en los 17 partidos para Dallas la temporada pasada, totalizando 41 placajes combinados y la primera intercepción en su carrera.

Markquese Bell nació el 6 de enero de 1999 en Bridgeton, Nueva Jersey. Llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2022.

Bell firmó con los Cowboys en 2022 como agente libre no reclutado. Apareció en solo cinco partidos ese año. La temporada siguiente disputó 17 partidos y ocho como titular. En 2024, las lesiones lo dejaron de lado durante la mitad de la temporada.



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