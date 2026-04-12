Karol G a la cabeza: Este es el lineup en Coachella para este domingo 12 de abril

Después de dos jornadas iniciales sumamente positivas, el cierre del primer fin de semana de Coachella 2026 será con sello latinoamericano y, si deseas saber la lista completa de los artistas que se presentarán este domingo, 12 de abril, te la mostraremos a continuación.

La colombiana Karol G será la encargada de encabezar a los cantantes que pondrán el espectáculo en los distintos escenarios del Empire Polo Club con su sello de empoderamiento femenino y de una música que pone a bailar a todo el mundo por el ritmo urbano.

Las presentaciones generales comenzarán a las 4:00 p.m. (hora del Este) y 1:00 p.m. (Pacífico), pero el performance de Karol G será el más esperado de la jornada e iniciará a las 9:55 p.m. (hora del Pacífico), lo que quiere decir que en el Este serán a las 12:55 a.m. cuando se suba a la tarima la artista urbana de crecimiento superlativo.

Lista de artistas que subirán al escenario el 12 de abril

Además de la “Bichota”, se presentarán muchos artistas más. Estos van desde el género rock hasta el rap y dance pop. Esto permitirá el disfrute de todos los asistentes gracias a la variedad de estilos en los distintos escenarios que habrá en el desierto.

Wet Leg, Major Lazer, Young Thug, Foster the People, Laufey, BigBang, French Police, Drain, The Rapture, Black Flag, FKA Twigs, Iggy Pop, Subtronics, Kaskade, Duke Dumont, WhoMadeWho, Fatboy Slim y Joy; son la mayoría de los nombres que se subirán al escenario este domingo, aparte de la cantante colombiana de reguetón.

¿Dónde puedes ver Coachella en vivo?

Si no tienes la oportunidad de asistir a la movida jornada de este domingo en el desierto, puedes disfrutar a través del canal de YouTube Coachella totalmente en vivo. Allí estarán distribuidas las transmisiones, rotando los stages.

Las transmisiones comienzan a las 4:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos, y permiten alternar entre propuestas en directo, una herramienta perfecta para quienes prefieren armar su propio recorrido sin importar la distancia.

Los mejores de los primeros dos días en Coachella

Al momento de hacer esta nota, Justin Bieber todavía no se ha subido a realizar su primer performance. Por ahora, Jack White, Teddy Swims, Katseye y Nina Jirachi son algunos de los artistas más destacados del festival.

Pero nada ha podido compararse con la brillante escenografía de Sabrina Carpenter en el cierre del primer día, con un espectáculo maravilloso digno de una líder de lineup, como lo fue ella este viernes.

Hay que mencionar algunas cosas que no están tan bien, como la suspensión de la presentación de Anyma; debido a lo intenso que estuvo el viento esa noche y por motivos de seguridad, su actuación quedó suspendida.

Sigue leyendo: