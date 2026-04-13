Llamado a votar hasta el 19 de abril para decidir en qué invertir recursos del presupuesto participativo

El Concejo Municipal y la administración Mamdani están discutiendo los detalles finales para definir cómo invertirán $127,000 millones del presupuesto municipal para el próximo años fiscal. Y mientras los legisladores culminan sus negociaciones, líderes de la Gran Manzana están haciendo un llamado a residentes de varios distritos de la Ciudad a que salgan a las urnas y decidan en qué gastar $22 millones de dólares.

El pasado 11 de abril arrancó oficialmente la jornada de votación del llamado “presupuesto participativo”, donde diferentes proyectos relacionados con mejoras de escuelas, parques, bibliotecas y programas comunitarios en los vecindarios serán sometidos a escrutinio para que sean los propios vecinos quienes elijan qué proyecto sacar adelante con los recursos que la Ciudad otorga. En algunos distritos el presupuesto destinado es de casi $1 millón de dólares.

La votación, que este año se realizará en 22 distritos de la ciudad, es descrita por promotores de la jornada como una oportunidad para que los residentes hagan oír sus voces de manera directa en la asignación de las inversiones de capital dentro de sus comunidades. Serán los votantes mayores de 11 años de edad quienes ayudarán a decidir cómo se usarán los recursos tras mirar varias propuestas que se elaboraron desde las comunidades.

“La Semana de Votación del Presupuesto Participativo es la prueba de que las mejores ideas para nuestros vecindarios provienen de las personas que viven en ellos. Y cuando los neoyorquinos tienen voz directa en la forma en que se gastan los fondos públicos, logramos una ciudad más fuerte y con mayor capacidad de respuesta”, aseguró la presidenta del organismo legislativo de la Gran Manzana, Julie Menin.

“Animo a todos los residentes de los distritos participantes —incluido el Distrito 5— a emitir su voto esta semana. A cada neoyorquino que ha hecho del presupuesto participativo una prioridad: gracias por fortalecer nuestra democracia cívica”, agregó.

La jefe del Concejo Municipal advirtió a los votantes que se comuniquen con la oficina de su concejal de distrito o revisen sus redes sociales para confirmar los horarios, ubicaciones y fechas exactos de los centros de votación del Presupuesto Participativo en sus vecindarios, al igual que los proyectos que están sometidos a votación.

La concejal latina Amanda Farías, destacó que las votaciones del “Presupuesto Participativo” son una manera importante de que residentes de comunidades desatendidas tomen control sobre el futuro de iniciativas que tendrán un impacto en sus barrios.

“Como concejal que representa a una región de El Bronx históricamente desatendida y en la que, de manera sistémica, se ha invertido insuficientemente, resulta fundamental que no solo continuemos ofreciendo servicios, programas y recursos esenciales durante todo el año, sino que también brindemos a la ciudadanía la oportunidad de elegir en qué desean destinar sus impuestos”, aseguró la legisladora de El Bronx.

“Este es el quinto ciclo presupuestario consecutivo en el que he decidido participar activamente para garantizar que nuestros jóvenes, personas mayores, inmigrantes y familias trabajadoras del Distrito 18 sigan empoderándose a través de este proceso de presupuesto participativo”, dijo la líder latina. “Los proyectos que figuran en la boleta electoral de este año tienen el potencial de aportar mejoras sumamente necesarias a escuelas, huertos comunitarios, centros de transporte y parques públicos en todo nuestro vecindario”.

Durante 15 años se ha promovido la jornada de votaciones del “Presupuesto Participativo”, y las iniciativas que aparecen este año en las balotas fueron elaboradas por neoyorquinos que asistieron a asambleas vecinales y a reuniones de delegados presupuestarios a lo largo del otoño y el invierno.

Las votaciones, que arrancaron el sábado pasado, terminarán el domingo 19 de abril en los 22 distritos elegidos, que este año pertenecen a Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn.

“El presupuesto participativo es el más democrático de los procesos. Más de un millón de dólares, que serán decididos y distribuidos directamente por la ciudadanía en un momento en que el gobierno federal está debilitando nuestra democracia y privando a nuestras comunidades de fondos vitales, podemos fortalecerla a nivel local mediante herramientas como esta”, aseguró la concejal de Queens, Tiffany Cabán. “Espero con interés ver cómo la comunidad seguirá uniéndose durante la semana de votación para decidir cuáles de estos proyectos recibirán finalmente financiación”.

Datos sobre presupuesto participativo