Mamdani mantiene su “luna de miel” con cerca de la mitad de los electores tras 100 días en el poder

Zohran Mamdani ha completado sus primeros cien días de gestión en una de las posiciones de autoridad más complejas e influyentes de los Estados Unidos, superada únicamente por la Casa Blanca. El mandatario de la metrópoli más densamente poblada y diversa de la nación, caracterizada históricamente por la ausencia de consensos, dio inicio a su administración con un programa de orientación socialista. Según diversos estudios de opinión que evalúan su fase inicial como administrador de la Gran Manzana, el alcalde tiene un nivel “favorable de aceptación” entre el electorado.

De acuerdo con la encuesta del Instituto Marist de Opinión Pública de Nueva York, realizada entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 a 1,454 adultos, el 48% aprueba la gestión de Mamdani, mientras que el 30% la desaprueba y el 23% no tiene una opinión definida.

Esto representa un balance positivo de 18 puntos porcentuales. Además, el 25% expresa una aprobación fuerte, frente a un 21% que manifiesta una desaprobación firme.

Por condados, el gobernante municipal obtiene sus mejores resultados en Brooklyn (54%) y Manhattan (55%), donde la mayoría respalda su gestión. En el Bronx (45%) y Queens (42%) lidera por pluralidad, aunque con un número considerable de residentes indecisos.

En contraste, Staten Island destaca como su punto más débil, con un 57% de desaprobación.

En términos de imagen personal, el 55% de los residentes tiene una opinión favorable del alcalde, frente a un 33% con una visión desfavorable, lo que arroja un saldo positivo de 22 puntos.

Un 12% afirma no conocerlo lo suficiente como para evaluarlo.

Entre los votantes registrados, estos niveles de favorabilidad se mantienen prácticamente sin cambios respecto a antes de su elección en 2025.

Percepciones mixtas

En cuanto al estado general de la ciudad, el 56% de los adultos considera que la ciudad de Nueva York avanza en la dirección correcta, mientras que el 43% opina lo contrario. Este dato representa una mejora significativa frente a octubre de 2025, cuando solo el 31% percibía un rumbo positivo y el 66% consideraba que estaba en el camino equivocado.

Esta misma encuestadora proyectó el triunfo cómodo de Mamdani en las elecciones de noviembre de 2025.

Hay otras encuestas que muestran percepciones más mixtas. Un estudio de Emerson College/PIX11 sitúa la aprobación del alcalde socialdemócrata en 43%, con un 27% de desaprobación y un 30% de votantes que se declaran indecisos o neutrales, lo que evidencia que una parte significativa del electorado, aún no define su postura sobre la gestión municipal.

Esta encuesta, realizada los días 5 y 6 de abril de 2026 entre 850 votantes registrados, tiene un margen de error de ±3.4 puntos porcentuales y ofrece una radiografía más crítica del clima político en la ciudad.

Uno de los hallazgos más relevantes es este estudio de opinión es que el 59% de los encuestados considera que la Gran Manzana va en la dirección equivocada, frente a un 41% que cree que avanza por buen camino, lo que revela un contraste entre la evaluación relativamente estable del actual líder municipal y el pesimismo sobre la situación general de la ciudad.

Desde una perspectiva comparativa, los datos del Instituto Marist indican que la aprobación de la gestión del exalcalde Eric Adams era significativamente superior durante sus primeros cien días de mandato.

En términos cuantitativos, el inicio de esta nueva administración presenta mayores similitudes con el desempeño registrado en las primeras semanas de la gestión del exalcalde Bill de Blasio.

En sus conclusiones, la firma encuestadora Marist subrayó que Mamdani registra índices de respaldo inferiores a los de su predecesor, Eric Adams, quien contaba con un 61% de aprobación en el mismo periodo de su administración en 2022.

En sus primeras horas al frente del gobierno municipal el burgomaestre neoyorquino inició políticas para proteger más a los inquilinos de caseros negligentes. (Foto: Michael Appleton . NYC Mayoral Office)

Prioridad: la vivienda

El burgomaestre neoyorquino desde el primer día en el cargo, inició con fuerza una agenda de defensa de los inquilinos. En general, es percibido por la mayoría de los neoyorquinos, como un mandatario que se ha ocupado de manera frontal en abordar seriamente el drama de la escasez de vivienda. Pero más inmediatamente interesado en castigar a los landlord irresponsables.

“Los primeros 100 días del alcalde Mamdani dejan claro que adoptó un enfoque integral en materia de vivienda. Entiende que combinar fuertes protecciones para inquilinos con una agenda ambiciosa de oferta no es una contradicción, sino el núcleo de una agenda progresista de vivienda que realmente puede influir en la asequibilidad. Y está gobernando como si realmente lo creyera”, destacó la activista Annemarie Gray, directora de la organización Open New York que lucha por la vivienda asequible.

Asignatura pendiente

El tema de la violencia criminal en la ciudad de Nueva York era la principal preocupación en 2022. Ahora es la poca asequibilidad, es decir lo inalcanzable que se hace para la clase trabajadora mantenerse en una ciudad tan costosa en una economía inflacionaria.



Según Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas de América (UBA), una de las organizaciones de pequeños comerciantes más influyentes, esta gestión en el primer trimestre de 2026 se ha centrado primordialmente en la problemática de la vivienda. No obstante, Rodríguez señala que aún no se conoce de una agenda sólida para respaldar a los pequeños negocios, los cuales enfrentan severas dificultades debido a las presiones inflacionarias.



“Anteriormente, el principal reto era la terrible criminalidad, situación que fue notablemente enfrentada por la Administración anterior. Existen, indudablemente, factores macroeconómicos como la inflación y el auge del comercio digital que se escapan de las manos de la alcaldía. Sin embargo, consideramos desproporcionada la propuesta de incrementar el salario mínimo a $30 por hora. Una medida de tal magnitud enterraría la viabilidad de múltiples negocios de manera definitiva. Sería una locura”, enfatizó el dirigente.

Consideramos desproporcionada la propuesta de incrementar el salario mínimo a $30 por hora. Una medida de tal magnitud enterraría la viabilidad de múltiples negocios de manera definitiva. Sería una locura” Radhamés Rodríguez – Presidente de UBA

Defensor de los migrantes



A pocos días en el cargo, el alcalde firmó una orden ejecutiva sobre políticas de santuario con el fin de fortalecer las protecciones para los neoyorquinos inmigrantes, así como la seguridad pública de todos los habitantes de la ciudad.



Esa orden ejecutiva amplió la supervisión del Departamento de Investigación respecto al cumplimiento de las leyes de santuario y estableció una colaboración con el Concejo Municipal para reforzar las protecciones y la rendición de cuentas.



En este sentido, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York valora que este anuncio reconoce su responsabilidad de defender a todos los residentes frente a una aplicación abusiva de las leyes de inmigración, así como su obligación moral de proteger a nuestros vecinos inmigrantes de estos ataques.



“Aplaudimos al alcalde Mamdani por tomar medidas decisivas para luchar en favor de nuestros vecinos inmigrantes”, acotó.

Los primeros 100 días del alcalde Mamdani dejan claro que tenemos un alcalde que adoptó un enfoque integral en materia de vivienda. Entiende que combinar fuertes protecciones para inquilinos con una agenda ambiciosa de oferta no es una contradicción, ”, destacó la activista Annemarie Gray, que lucha por la vivienda asequible. Annemarie Gray, – directora de la organización Open New York



Impuestos a la propiedad

Uno de los puntos de inflexión del mandatario, incluso frente a los demócratas del Concejo Municipal, fue su propuesta de aumentar el impuesto a la propiedad para equilibrar el déficit presupuestario.

Por esta idea “se le vinieron encima” varios gremios empresariales incluyendo los pequeños comerciantes y propietarios.

Para Hiram Monserrat, líder comunitario del distrito 35 resulta irónico que precisamente quien basó su campaña en una agenda de asequibilidad, tenga “una obsesión con aumentar el impuesto a la propiedad, lo cual es una estocada a la clase media”.

“Vemos algunos puntos positivos, pero en general hay muchos temas preocupantes en las primeras señales de la gobernabilidad del alcalde. Algunas de sus ideas, si siguen adelante, crearán caos y ruina. Por ejemplo, esas políticas de flexibilidad excesiva con los vendedores ambulantes, puede revertir los avances en calidad de vida que han tenido algunas comunidades en el último año. Ya hay algunos indicios. en vecindarios como Corona”, concluyó.

Opiniones favorables:

74% de los residentes de la ciudad de Nueva York, incluidos el 73% de los votantes registrados , afirma que el alcalde Mamdani está trabajando duro como alcalde. Sin embargo, el 25% de los adultos considera que no es una persona trabajadora, concluye la encuesta de Marist.

, afirma que el alcalde Mamdani está trabajando duro como alcalde. Sin embargo, el 25% de los adultos considera que no es una persona trabajadora, concluye la encuesta de Marist. 61% de los adultos a nivel de la ciudad, incluyendo la misma proporción de votantes registrados, señala que el mandatario entiende los problemas que enfrenta Nueva York. El 35% de los residentes cree que no tiene el pulso de la ciudad.

61% de los residentes de la Gran Manzana, incluidos el 60% de los votantes registrados, considera que Mamdani es un buen líder para la ciudad. El 37% de los residentes no está de acuerdo con esa opinión.

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