Hoy el alcalde Mamdani cumple 100 días en el poder ¿Cómo analizan grupos de expertos académicos el arranque de su gestión?

A cien días de haber asumido la alcaldía de Nueva York, la administración de Zohran Mamdani enfrenta un creciente escrutinio público y académico sobre algunas de sus principales promesas de campaña, entre ellas la gratuidad del transporte en autobuses, la congelación de la renta y la reducción del costo de vida para la clase trabajadora.

En distintos paneles organizados por el Instituto Manhattan, expertos han puesto en contexto las ambiciones del nuevo alcalde, que no pocas veces choca con una realidad institucional, económica y legal que en muchos casos, limita significativamente la capacidad de honrar su palabra, por lo menos, en el corto plazo.

Un debate organizado hace unos días, puso en el sillón a tres de las banderas principales del mandatario municipal que ocupa el cargo desde el pasado 1 de enero: transporte público, vivienda asequible y educación.

El Instituto Manhattan desde 1977 promueve investigaciones y propuestas de política pública orientadas al desarrollo urbano, la economía de mercado y reformas institucionales.

Buses gratuitos versus realidad

Una de las propuestas bandera de Mamdani ha sido la gratuidad de los autobuses en los cinco condados. Sin embargo, expertos coinciden en que el principal obstáculo no es solo financiero, sino institucional.

Durante las discusiones, la moderadora Nicole Gelinas cuestionó la viabilidad de la propuesta en un contexto donde la Ciudad, en realidad, no controla directamente el sistema de transporte.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), responsable del servicio, responde al estado, no al gobierno municipal, lo que limita el margen de acción de la alcaldía a intervenciones en ese sistema.

En esa misma línea, el académico Eric Goldwyn del Instituto Marron, sostuvo que el enfoque de la vivienda está estrechamente vinculado al transporte, argumentando que sin una política urbana integrada que conecte densidad, uso del suelo y movilidad, medidas como la gratuidad de autobuses resultan insuficientes para garantizar la asequibilidad prometida.

“Así como tenemos todos estos grandes edificios que están sobre las estaciones de metro más concurridas. Si quieres construir más viviendas, realmente necesitas pensar en una red de transporte más eficiente. Y cómo interactúa con el entorno construido“, argumentó.

No obstante, otras voces ofrecieron una lectura más favorable del enfoque del alcalde. Danny Pearlstein de la Organización Riders Alliance, destacó un “cambio simbólico” en la forma en que el liderazgo municipal se relaciona con el transporte público, describiendo a Mamdani como un mandatario más cercano a la experiencia cotidiana de los usuarios.

Aun así, incluso desde esa perspectiva, se plantea que la equidad no necesariamente pasa por la gratuidad universal, sino por el fortalecimiento del plan Tarifas Justas (‘Fair Fares’), dirigidos a los sectores más vulnerables.

Pearlstein también introdujo un elemento poco presente en el debate público: el impacto de la economía de plataformas de entrega sobre el espacio urbano, señalando que la congestión generada por estos servicios, afecta directamente la eficiencia del transporte público.

“Tenemos que manejar la gamificación tecnológica del espacio público, esto es competencia desleal”, dijo.

Danny Pearlstein de la Organización Riders Alliance cree más en la amplitud del programa ‘Tarifas Justas’ que en la posibilidad de buses gratis para todos. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Vivienda: el landlord como enemigo

En materia de vivienda, el consenso entre analistas apunta a un escenario de confrontación. La relación entre la administración de Mamdani y el sector inmobiliario ha estado marcada por tensiones desde el inicio del mandato.

El dirigente inmobiliario Kenny Burgos, presidente de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, ha señalado que el debate ha sido planteado para enfrentar a inquilinos contra propietarios, lo que a su juicio simplifica un problema complejo y no busca soluciones estructurales.

“Creo que es justo decir que la administración Mamdani, ha sido probablemente la más hostil hacia los propietarios privados si se compara con otras administraciones en el pasado. Sin embargo, he estado algo sorprendido por su moderación reciente en muchos temas. Pero la única área en la que parece no estar dispuesto a moverse es con el tema de la vivienda”, aseguró.

Por su parte, Ann Korchak presidente de la asociación de Pequeños Propietarios de NY, enfatizó que el enfoque debería centrarse en nuevas estrategias para aumentar la oferta de vivienda, más que en la confrontación con los “landlords”.

"Creo que es justo decir que la administración Mamdani, ha sido probablemente la más hostil hacia los propietarios privados si se compara con otras administraciones en el pasado. Sin embargo, he estado algo sorprendido por su moderación reciente en muchos temas. Kenny Burgos – Presidente de la Asociación de Apartamentos de Nueva York

Según explicó, los pequeños propietarios enfrentan costos crecientes en impuestos, seguros y servicios, factores que escapan a su control y presionan la sostenibilidad del sistema.

Un punto técnico relevante en este debate fue el uso del Net Operating Income (NOI) como indicador para evaluar la rentabilidad de las propiedades. Burgos criticó que se interpreten incrementos en ingresos como ganancias reales, sin considerar gastos como deuda, capital de inversión y mantenimiento.

“El NOI es cómo se determina la salud de un edificio. Definitivamente no es ganancia, porque quien conoce esto, sabe que esta medición no toma en cuenta el servicio de la deuda, los gastos de capital y una serie de otros costos que implica operar viviendas multifamiliares”, concluyó.

En general, los analistas hablan de la necesidad de crear una coalición para abordar la monstruosa baja oferta de viviendas y detener el enfoque ideológico de mostrar a los desarrolladores inmobiliarios como los “más perversos de la ciudad”.

El panel que analizó los desafíos en materia de vivienda estuvo conformado por Brad Hargreaves del Instituto Manhattan, Kenny Burgos de la Asociación de Apartamentos de NY y Ann Korchak, presidenta de la Asociación de Pequeños Propietarios de NY. (De izquierda a derecha). (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Más gastos, menos estudiantes

El sistema educativo también ha sido objeto de un análisis crítico. Los expertos del Instituto Manhattan coinciden en que el distrito escolar más grande del país, enfrenta una paradoja: un aumento significativo del presupuesto educativo acompañado de una disminución en la matrícula escolar y de varias interrogantes sobre la calidad educativa.

Y en este escenario no han surgido nuevas ideas, ni aparecen con el nuevo gobierno municipal vías claras para revertir esta tendencia histórica que inició en 2020. Desde entonces se pondera una disminución de la matrícula en el distrito escolar más grande el país en un 10%.

En cifras, la analista académica Danyela Egorov destacó que el gasto por alumno ha alcanzado niveles récord, superando los 42,000 dólares anuales. Sin que ello se traduzca en mejoras proporcionales en los resultados educativos.

La especialista Jennifer Weber del Instituto Manhattan expresó preocupación por la falta de controles de calidad en la rápida expansión del programa de guarderías 2K, en 2,000 plazas, señalando que poca supervisión y la desconexión con las escuelas públicas podrían llevar a resultados desiguales. Similar a lo ya ocurrido con el programa 3K.

“Cuando intentas escalar un programa sin tener salvaguardas, corres el riesgo de que la calidad no ayude realmente a los niños a largo plazo. Este plan no está conectado necesariamente con las escuelas ahora mismo. Se asocia con diferentes proveedores privados, lo que también hace que la supervisión de eso sea un desafío“, analizó.

Otro punto señalado fue la implementación de programas de justicia restaurativa, los cuales según Weber, han debilitado la autoridad en el aula y dificultado la gestión del comportamiento estudiantil.

En los últimos años en el sistema de educación pública de la Gran Manzana hay un enfoque de disciplina escolar que prioriza la resolución de conflictos con alumnos muy violentos mediante el diálogo y la reflexión, en lugar de suspensiones o expulsiones.

“Reemplazaron la autoridad del maestro, incluso reemplazaron la autoridad del director, lo cual, ha contribuido a que los maestros no se sientan equipados para gestionar el comportamiento en el aula”, destacó.

El alcalde Mamdani inicia en este verano un programa piloto para lograr que los autobuses sean gratuitos en la ciudad de Nueva York. (Foto: Michael Appleton- NYC Mayoral Office)

Del dicho, al hecho:

De acuerdo con los reportes periodísticos publicados por El Diario, basados en comunicados oficiales, en estos primeros 100 días de la Administración de Mamdani, se confirma que el pasado mes de marzo, anunció un plan piloto temporal para implementar autobuses gratuitos en Nueva York con el objetivo de evaluar su impacto.

La iniciativa se enmarca dentro de su agenda para reducir el costo de vida y contempla una prueba vinculada a eventos como el Mundial 2026.

Sin embargo, la propuesta enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de financiamiento, ya que el sistema de autobuses depende en parte de los ingresos por tarifas que tendrían que ser reemplazados con fondos públicos.

En este contexto, el experimento será clave para determinar la viabilidad de la gratuidad a gran escala, evaluando si mejora la eficiencia del servicio y reduce el uso del automóvil. Por ahora, la propuesta se mantiene como una medida en fase de prueba, condicionada por restricciones institucionales y fiscales.

Este plan no está incluido en el proyecto de presupuesto 2026-2027.

Más protección a los inquilinos

Desde el punto de vista de revisión periodística se observa que desde el inicio de su gestión ha impulsado medidas para enfrentar la crisis de vivienda, comenzando con órdenes ejecutivas que buscan acelerar la construcción de unidades, mejorar el acceso a la vivienda y fortalecer la protección de inquilinos.

Entre las primeras acciones destaca la reactivación de la Oficina del Alcalde para la Protección de Inquilinos y la creación de grupos de trabajo enfocados en identificar terrenos y propiedades municipales susceptibles de ser desarrollados para uso habitacional.

En paralelo, la administración ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a combatir abusos en el mercado de alquiler, como audiencias públicas en El Bronx para atender denuncias de fraude y malas condiciones en edificios.

A esto se suma la propuesta de aumentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria para equilibrar el presupuesto municipal, lo que ha provocado resistencia entre propietarios y el rechazo de los legisladores locales.

Prioridad 2-K

Desde el inicio de su mandato, el máximo jefe municipal de la Gran Manzana ha puesto énfasis en políticas de educación temprana y cuidado infantil como parte de su agenda para hacer la vida más asequible a las familias en Nueva York. Lanzó el programa “2-K”, que ofrecerá 2,000 plazas gratuitas de cuidado infantil para niños de 2 años, ampliando la oferta más allá del pre-K y 3-K existentes.

Además, ha implementado herramientas para facilitar el acceso a servicios de cuidado infantil. Entre ellas se encuentra un portal de permisos en línea para proveedores de cuidado infantil, diseñado para simplificar la apertura de nuevos centros.

También se lanzó un sitio web interactivo con mapa de opciones de cuidado infantil que permite a las familias buscar y comparar programas en los cinco boroughs, con información detallada sobre ubicaciones, requisitos y servicios.

El drama de la asequibilidad

62% de los neoyorquinos no logra alcanzar el costo real de vida, con una brecha promedio anual cercana a los $39,600 entre lo que las familias ganan y lo que necesitan para vivir con dignidad, destaca un informe oficial de la Ciudad de Nueva York sobre la Medida del Costo Real de Vida (TCOL)



