Futbolista Jorginho aclara polémica con la cantante Chappell Roan: “Fue un malentendido”

El futbolista Jorginho aclaró el malentendido con la cantante estadounidense Chappell Roan en un hotel en Brasil durante el festival Lollapalooza. El pasado lunes, la estrella del Flamengo publicó un extenso comunicado en sus stories de Instagram.

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En el escrito, el jugador atribuyó toda la situación con el “guardaespaldas” y el supuesto desplante de Roan como un “malentendido”.

“Me gustaría dar una actualización sobre lo que sucedió durante el fin de semana de Lolla, ya que hemos estado viendo y escuchando mucho en las últimas semanas (…) Hice mi declaración inicial en el calor del momento, después de escuchar que mi hijo y mi esposa habían sido abordados de manera intimidante por un guardia de seguridad adulto”, explicó.

“Reaccioné como lo haría cualquier padre. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia, y eso es exactamente lo que hice”, dijo para posteriormente puntualizar que la situación “ocurrió como se describió originalmente”.

Jorginho y su conversación con Chappell Roan

En el comunicado, Jorginho explicó que tras su denuncia pudo obtener información que le ayudó a completar la secuencia de los hechos y cambiar su percepción sobre Roan.

Asimismo, declaró que la cantante estadounidense se puso en contacto con su familia y sus equipos de trabajo hablaron con el del futbolista.

“Quedó claro que ella no tenía conocimiento de lo que sucedió en el desayuno y no le había pedido a nadie que se acercara a ellos. Fue comprensiva y solidaria con lo que le había sucedido a nuestro hijo”, contó.

En este sentido, el mediocampista reveló que el propio guardia de seguridad confirmó que en ese momento representaba a otro artista en el hotel.

“Fue un malentendido en ese sentido, y me alegra aclarar las cosas. Es importante para mí que esto se aclare de manera justa y precisa. Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia”, concluyó Jorginho.

La polémica de Jorginho y Chappell Roan

A finales de marzo, por medio de sus redes sociales, el mediocampista campeón con Italia en la Eurocopa 2020 dio a conocer su denuncia del altercado ocurrido en un hotel de São Paulo.

Jorginho no nombró directamente a la niña, pero se refería a Ada Law, la hija de la cantante Catherine Harding de una relación anterior con Jude Law.

Jorginho y Harding han estado en una relación desde 2019. El jugador relató que su esposa Catherine se encontraba hospedada junto a su hijastra en el mismo hotel que la artista, quien forma parte del cartel del festival.

La niña se percató de la presencia de la artista mientras desayunaban y se puso de pie, caminó hasta su mesa y confirmó que se trataba de la intérprete. Este gesto habría molestado al equipo de seguridad de Roan y a uno de sus integrantes.

Fue en ese momento cuando el escolta se acercó a la mesa y “comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva” a la esposa de la estrella del Flamengo y su hijastra. Incluso reveló que recibieron amenazas de demanda.



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