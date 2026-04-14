¿Comida de piratas? Así es la nueva experiencia culinaria de Popeyes y One Piece

Los fanáticos del anime podrán disfrutar del nuevo menú de Popeyes inspirado en ONE PIECE en restaurantes de todo el país y Canadá. Esta propuesta gastronómica incluye el paquete bento de Luffy, la refrescante limonada de frutas Gum-Gum y el irresistible cupcake de Chopper.

Se trata de la primera incursión de la cadena en el mundo del anime, una alianza estratégica de Popeyes x ONE PIECE en asociación con el legendario estudio Toei Animation.

Los productos estarán disponibles por tiempo limitado y están inspirados en la exitosa serie y fenómeno de la cultura pop, ONE PIECE. La campaña invita a los fanáticos “a recargar energías como un miembro de la tripulación de los Sombrero de Paja con artículos exclusivos del menú y objetos coleccionables diseñados para despertar el fanatismo, el intercambio y una gran expectación”.

La colaboración entre ambas marcas tiene como eje central los valores de la pasión, la lealtad y la aventura, pilares de la serie que, según Matt Rubin, Director de Marketing de Popeyes, “se alinean perfectamente con nuestra esencia y cobran vida a través de esta asociación”.

Como señala Rubin, los productos del menú están “inspirados en algunos de nuestros momentos favoritos de la icónica franquicia, dándole a la experiencia el sabor característico de Popeyes” y están diseñados para “dar vida a ese espíritu de aventura”.

Colección especial One Piece x Popeyes

Paquete Bento Luffy ($13.99)

La experiencia completa para un “festín legendario”. Incluye dos piezas de pollo Signature, macarrones con queso, la exclusiva Limonada de frutas Gum-Gum y el Cupcake de Chopper.

Caja Bento Luffy ($7.99)

La opción más equilibrada, que combina dos piezas de pollo Signature con una porción de macarrones con queso cremosos.

Limonada de Frutas Gum-Gum ($3.49)

Una bebida refrescante y vibrante que rinde homenaje a la icónica “fruta del diablo” de la serie.

Cupcake de Chopper ($3.99)

Un postre temático diseñado para capturar la esencia tierna del querido médico de los Sombrero de Paja.

Los seguidores tendrán la oportunidad de adquirir artículos coleccionables exclusivos de ONE PIECE, como llaveros, camisetas y cajas Bento, a partir del 15 de abril en el sitio oficial de Popeyes.

El lanzamiento contó con actividades especiales en Nueva York, Boston, Nueva Jersey, Chicago, Los Ángeles y Miami, donde se entregaron cajas Bento oficiales de ONE PIECE a los clientes seleccionados que adquirieron el paquete Bento de Luffy.

Sigue leyendo:

• Popeyes y Five Nights at Freddy’s 2 lanzan una caja deluxe por solo $12,99

• Popeyes: El pavo cajún regresa para ponerle sazón a la cena de Acción de Gracias

• Vuelven las alitas con hueso de Popeyes, ¡ahora con marinada mejorada!