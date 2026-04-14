Gobernador de California revela que Coachella y Stagecoach pueden generar alrededor de $700 millones

Como era de esperarse, el primer fin de semana del Festival de Coachella 2026 generó un impacto global. Esto debido a que miles de personas viajaron hasta el desierto y millones que no lograron llegar a California, en la ciudad de Los Angeles, lo disfrutaron a través de la plataforma de YouTube por streaming, generando en general resultados que superan los $700.000.000.

Así lo dio a conocer el gobernador de California, Gavin Newson, quien dio detalles sobre los beneficios económicos que les dejan al estado los festivales de Coachella y el Stagecoach, según el portal Clarín.

Gobernador de California habla sobre la entrada económica que Coachella y Stagecoach

“La economía creativa de California es un motor económico. Eventos como Coachella y Stagecoach no solo exhiben un talento increíble, sino que impulsan las economías locales, apoyan a las pequeñas empresas y refuerzan la posición de California como la capital mundial del entretenimiento“, dijo el gobernador en un comunicado oficial.

De acuerdo a las cifras emitidas, se pondera una entrada que supera los $700 millones de dólares al año, considerando todas las fuentes de ingreso.

Todo el comercio se dispara durante los festivales

Todavía queda un fin de semana para que concluya Coachella 2026 y habría que esperar el registro oficial de asistentes para sacar un nuevo análisis económico más específico.

No obstante, Gibson destacó que el año pasado fueron alrededor de 250.000 personas y eso ayuda a que se muevan desde las agencias de turismo, los hoteles, lugares gastronómicos y muchas otras fuentes modestas. Además, se generan alrededor de 10,000 empleos involucrados con estos dos eventos, otra ayuda evidente a los ciudadanos de la región.

El primer fin de semana de Coachella fue un espectáculo

El primer fin de semana de Coachella fue impresionante. Hubo una imponente demostración escenográfica de cada uno de los artistas que se presentaron, principalmente de los que encabezaron las jornadas.

Sabrina Carpenter encendió el ambiente con su cierre el viernes, Justin Bieber enloqueció a los “Beliebers” con los recuerdos de sus comienzos en la música y la colombiana Karol G hizo historia con su presentación el domingo, dejando a Latinoamérica en alto. Lo que se espera este fin de semana es mucho mejor.

¿Cuándo será el Stagecoach este año?

Lo mejor para los californianos es que muchas de las personas que fueron desde otros lugares del país para el evento de Coachella se quedarán una semana más con la misión de gozar del espectáculo en Stagecoach.

Esto debido a que estos dos eventos se efectuarán uno tras otro. Stagecoach será desde el 24 hasta el 26 de abril.

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