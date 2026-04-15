Apenas 29 % de los brasileños creen que la selección ganará el Mundial 2026

El entusiasmo de la afición brasileña por su selección tocó fondo. A solo dos meses del inicio del Mundial 2026 en Norteamérica, una encuesta de Datafolha revela que apenas el 29 % de los seguidores confía en que el equipo levantará su sexto trofeo.

Para dimensionar la magnitud de este desánimo, basta observar la comparativa con torneos anteriores:

2006: El 83 % creía en el bicampeonato (era de Ronaldo y Ronaldinho).

2014: El 68 % confiaba en el triunfo como locales.

2022: A pesar de los fracasos previos, el 54 % aún mantenía la fe.

La visión del aficionado actual es mayoritariamente escéptica. Un 44 % de los encuestados prevé que el equipo caerá, como máximo, en cuartos de final, mientras que un 14 % augura un fracaso total con una eliminación en la fase de grupos frente a Marruecos, Haití y Escocia.

Ni siquiera el “efecto Ancelotti” parece haber sostenido la ilusión. Desde su llegada en julio de 2025, la confianza ha bajado del 33 % al actual 29 %, arrastrada por un rendimiento irregular que incluye derrotas recientes ante potencias como Francia y Japón, además de un tropiezo contra Bolivia.

Los favoritos de la ‘torcida’

Ante la falta de fe en los suyos, los brasileños ya miran hacia otros horizontes para encontrar al próximo campeón:

Francia: Se posiciona como la gran favorita con un 17 % de apoyo.

Argentina y Alemania: Empatan en el segundo escalón con un 4 %.

Otros: España, Portugal, Inglaterra y el anfitrión EE. UU. apenas recogen un 1 % de las preferencias.

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