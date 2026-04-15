Krispy Kreme celebra el Día de los Impuestos: cómo obtener tu docena de donas gratis 

Como cada año durante la temporada de declaraciones fiscales, Krispy Kreme recompensa a los estadounidenses que pasaron semanas lidiando con formularios y trámites para estar solventes. La marca celebra el Día de los Impuestos con una de las ofertas más esperadas del año.

Los clientes que realicen una compra en Krispy Kreme podrán disfrutar de esta promoción exclusivamente este miércoles 15 de abril. La oferta consiste en recibir una docena de Original Glazed® gratis al comprar cualquier docena de donas a precio regular, ya sea en tienda o en el servicio de autoservicio.

Lo que debes saber de la promoción

Respecto a los detalles de la promoción, el límite en tienda permite un máximo de dos docenas por cliente. Por su parte, el límite en línea permite una docena al realizar la compra a través de la aplicación o el sitio oficial de la marca.

Recuerda que para compras en línea —ya sea para recogida o entrega a domicilio— debes utilizar el código promocional “TAXBREAK” para hacer efectiva la bonificación de la docena de Original Glazed.

Esta iniciativa busca recompensar el esfuerzo de los clientes que han completado su declaración de impuestos. “Nuestra oferta del Día de los Impuestos es una forma sencilla y alegre de celebrar haber tachado esa última tarea de tu lista de pendientes, y de disfrutar de algo dulce una vez que por fin lo hayas hecho”, comentó Alison Holder, Directora de Marca y Producto de Krispy Kreme.

Además, esta tendencia de consumo coincide con el lanzamiento de la Colección de Primavera de Krispy Kreme, disponible para disfrutar en tienda, en el servicio de autoservicio, o mediante pedidos para recoger y entrega a domicilio a través de su plataforma digital.

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