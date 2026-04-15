ICE arresta a anciana francesa que se mudó a EE.UU. para recuperar a un amor perdido

Una mujer francesa de 86 años fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Marie-Thérèse se mudó de Francia al territorio estadounidense el año pasado, tras reavivar un romance de la década de 1960, y ahora permanece detenida en un centro de ICE en el estado de Luisiana.

El hijo de Marie-Thérèse, originaria de la ciudad de Nantes, dio la voz de alarma después de que su madre fuera arrestada en Anniston, Alabama, a principios de abril.

“Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa”, declaró al medio francés Ouest-France.

La BBC contactó al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., encargado de supervisar a ICE, para pedir comentarios sobre el caso.

Agentes de ICE capturaron a Marie-Thérèse en Alabama. (Foto: Getty Images)

Una larga historia de amor

Marie-Thérèse se mudó a Estados Unidos tras reencontrarse con Billy, un hombre estadounidense con quien no tuvo contacto durante 50 años, pero que había sido su amor de juventud.

Ambos se conocieron en la década de 1960, cuando Billy era un soldado destinado en la base de la OTAN en Saint-Nazaire y ella trabajaba como secretaria.

Billy regresó a EE.UU. en 1966. Él y Marie-Thérèse perdieron el vínculo; cada uno se casó en su respectivo país y tuvieron hijos.

Sin embargo, ambos retomaron el contacto en 2010 y se visitaron mutuamente junto con sus respectivos cónyuges, reportó Ouest-France.

Para 2022, ambos habían enviudado y comenzaron una relación sentimental.

Billy era un “hombre encantador y adorable”, comentó el hijo de Marie-Thérèse, y la pareja estaba enamorada “como si fueran adolescentes”.

Se casaron el año pasado y Marie-Thérèse se trasladó a Alabama, donde pidió una residencia permanente que le otorgaría el derecho de permanecer en EE.UU.

Sin embargo, ella aún no había recibido la green card cuando Billy falleció repentinamente en enero, por lo cual su estatus migratorio quedó en el limbo.

Poco después de la muerte de Billy, el hijo de este y Marie-Thérèse habrían entrado en una disputa por la herencia.

El hijo de Billy “la amenazó, la intimidó e incluso, llegó al extremo de cortarle el suministro de agua, internet y electricidad”, contó el hijo de ella a Ouest-France.

Marie-Thérèse contrató a un abogado, pero fue detenida por ICE el día antes de una audiencia programada. Los vecinos alertaron a sus hijos.

No existen pruebas de que haya sido una denuncia del hijo de Billy lo que condujo a su madrastra a un centro de detención de ICE.

La intervención de Francia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia intervino en el caso y Marie-Thérèse ya recibió una visita consular, según declaró su hijo a los medios franceses.

Añadió que su madre es una “luchadora que se mantiene entera”, aunque padece problemas cardíacos y de espalda.

“Nuestra prioridad es sacarla de este centro de detención y repatriarla a Francia. Dada su salud, no aguantará ni un mes en semejantes condiciones de reclusión”, afirmó.

Los operativos de ICE han desencadenado protestas en EE.UU. desde el año pasado. (Foto: Getty Images)

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, ICE ejecuta la iniciativa de deportaciones masivas de su gobierno.

Tanto su presupuesto como su misión se han ampliado considerablemente y la agencia desempeña una función clave en la expulsión de migrantes indocumentados de EE.UU.

El hijo de Marie-Thérèse comentó que su historia “parecía sacada de una mala película estadounidense”.

“Cada mañana me despierto y me repito que nada de esto es real, que todo ha sido solo una pesadilla”.

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