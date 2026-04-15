Trump, Mamdani, Rubio y Newsom entre los líderes más influyentes de 2026, según Time

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la presencia estadounidense en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026 de la revista Time, donde también figuran otras figuras políticas del país como Marco Rubio, Gavin Newsom y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, todos incluidos en la categoría de Líderes por su impacto en la agenda global contemporánea.

La publicación subraya en el caso de Trump su capacidad para transformar tanto la política interna como la exterior de Estados Unidos, destacando una agenda que, según Time, ha modificado equilibrios dentro del país y proyectado efectos a nivel internacional.

En paralelo, Rubio y Newsom son señalados como actores clave del panorama político actual, con influencia en la dirección futura del liderazgo estadounidense.

Mamdani, por su parte, es descrito como una figura emergente dentro del progresismo, cuyo ascenso ha estado vinculado a su capacidad para movilizar nuevos votantes en torno a temas urbanos como vivienda, transporte y servicios públicos.

Líderes globales en un contexto de rivalidad

Junto a los dirigentes estadounidenses, la lista incluye a líderes internacionales cuya influencia se desarrolla en un entorno de creciente competencia entre potencias.

El presidente chino Xi Jinping es destacado por fortalecer el control político y económico de su país y por impulsar la expansión de su influencia global. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aparece por su papel en la dinámica de Oriente Medio, marcada por conflictos recientes y tensiones con Irán.

También figura el León XIV, presentado como una figura de renovación dentro de la Iglesia católica, con énfasis en su impulso a reformas y en su condición de primer pontífice nacido en Estados Unidos.

La lista se completa con otros referentes internacionales como el primer ministro canadiense Mark Carney, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, todos señalados por su influencia en ámbitos como la economía global, la representación política y la diplomacia nuclear.

De acuerdo con la revista, la selección de este año refleja un escenario internacional en transformación, caracterizado por la reconfiguración de alianzas y el peso creciente de líderes capaces de incidir en el equilibrio global.

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